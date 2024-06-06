Bir ülke daha 'soykırım' davasına müdahil oldu: 'Barış için yapıyoruz'

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:36
Bir ülke daha 'soykırım' davasına müdahil oldu: 'Barış için yapıyoruz'
Abone Ol google-news

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılan ülkeler gün geçtikçe artıyor.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin davaya müdahil olacağını açıkladı. Albares yaptığı açıklamada, “Bunu Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD’nin çalışmalarını desteklemek, daha fazla sivil ölümünü önlemek ve barış için yapıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Güney Afrika, Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail’e karşı bir dava açmış ve İsrail’in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini beyan etmişti.

Geçtiğimiz ay ise mahkeme, İsrail’e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini derhal durdurma ve bölgeye daha fazla yardım girişine izin verme talimatı vermişti.


İspanya haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

İsrail, Gazze'deki iki beldeye saldırı başlattı

İsrail, Gazze'deki iki beldeye saldırı başlattı
Belçika'dan Gazze vurgusu: Yüzbinlerce çocuk eğitime erişemiyor

Belçika'dan Gazze vurgusu: Yüzbinlerce çocuk eğitime erişemiyor
İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze'deki esirlerin iadesini içeren her türlü anlaşmayı destekleyeceğini belirtti

İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze'deki esirlerin iadesini içeren her türlü anlaşmayı destekleyeceğini belirtti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler