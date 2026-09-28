Epstein’in avukatı Dershowitz ve Zuckerberg de üyesiydi... Kardeşlik örgütünün bodrumunda 30 genç bulundu!

Olay, 23 Eylül Çarşamba akşamı Madison kentindeki Alpha Epsilon Pi (AEPi) kardeşlik evinde meydana geldi. LADbible’ın aktardığına göre polis, kimliği açıklanmayan bir kişinin ihbarı üzerine binaya gitti.

Polis ekipleri bodrum katında, çoğunun yaklaşık 18 yaşında olduğu belirtilen 30 gençle karşılaştı. Gençlerin üzerlerinin yiyecek, sos ve çeşitli sıvılarla kaplı olduğu, bazılarının vücutlarında fiziksel saldırıya uğradıklarına işaret eden izler bulunduğu bildirildi. Bodrumun termostatının ise yaklaşık 27 santigrat dereceye ayarlandığı tespit edildi.

1913'te New York Üniversitesi'nde kurulan Yahudi öğrenci kardeşlik örgütü Alpha Epsilon Pi'nin eski üyeleri arasında Mark Zuckerberg, Paul Simon, Art Garfunkel, Gene Wilder, Wolf Blitzer gibi ABD kamuoyunda tanınmış isimler ve Nobel ödüllü akademisyenler bulunuyor.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Madison polisi, bodrumdaki etkinliği 'yasa dışı' olarak değerlendirerek binayı tahliye etti. Olay yerinde bulunan ve kardeşliğin başkan ve başkan yardımcısı oldukları belirtilen 20 yaşındaki iki kişi aşağılama, istismar (hazing) ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındı. İki şüpheli Dane County Cezaevi’ne götürüldü.

ABD'deki üniversite kardeşliklerinde kullanılan 'hazing' kavramı, bir kişinin gruba kabul edilmesi veya üyeliğini sürdürebilmesi için aşağılayıcı, istismar edici ya da tehlikeli eylemlere maruz bırakılmasını ifade ediyor.

Alpha Epsilon Pi kardeşlik evi, Madison, ABD

SIK RASTLANAN BİR VAKA

ABD'de 'hazing' vakalarına oldukça sık rastlanıyor. En kapsamlı ulusal araştırmalardan Allan–Madden çalışmasında, kulüp, takım veya öğrenci örgütlerine katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 55'i en az bir hazing davranışına maruz kaldığını bildirmişti. Alpha Epsilon Pi (AEPi) gibi sosyal kardeşlik örgütü üyelerinde ise oran yaklaşık yüzde 73 olarak ölçülmüştü.

Daha güncel veriler de sorunun devam ettiğini gösteriyor. Eylül 2026'da yayımlanan HazingInfo incelemesi, Temmuz 2025'ten itibaren ABD üniversitelerinde en az 556 belgelenmiş hazing vakası tespit etti; en az bir vaka bildiren kampüs sayısı 253, yani incelenen üniversitelerin yaklaşık yüzde 17'si. Üstelik üniversitelerin yalnızca yüzde 54'ü yeni federal düzenlemenin öngördüğü şeffaflık raporlarını yayımladığı için gerçek sayının daha yüksek olması muhtemel.

FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan, olayın ardından AEPi International yönetimi, Madison şubesinin bütün faaliyetlerini soruşturma tamamlanıncaya kadar askıya aldığını duyurdu.

AEPi İletişim Direktörü Jonathan Pierce, üyelerden soruşturmayla tam işbirliği yapmalarının istendiğini belirterek, elde edilecek bulguların şube ve bireysel üyeler hakkında alınabilecek yeni kararlara temel oluşturacağını açıkladı.

Pierce ayrıca Madison şubesine faaliyetleri durdurma kararı uygulandığını bildirdi. Karar kapsamında yeni üye toplantıları, sosyal etkinlikler, kardeşlik buluşmaları, yardım faaliyetleri, sosyal medya çalışmaları ve diğer organizasyonlar yasaklandı. Yalnızca zorunlu idari işlemlerin sürdürülmesine izin verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili hem Madison Polis Departmanı hem de Wisconsin-Madison Üniversitesi Öğrenci Davranışları ve Topluluk Standartları Ofisi tarafından soruşturma yürütülüyor.

Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Lori Reesor, öğrencilere gönderdiği e-postada, “Kampüsümüzde aşağılama ve istismara yer yok” ifadelerini kullandı.

Polis raporunda ayrıca, Alpha Epsilon Pi'nin söz konusu şubesinin üniversite tarafından tanınmayan ve akredite edilmemiş bir öğrenci örgütü olduğu öne sürüldü.

Soruşturma sürerken, 30 gencin bodrumda tam olarak hangi uygulamalara maruz bırakıldığı ve olayın ne kadar sürdüğü henüz açıklanmadı.

ALPHA EPSILON Pİ NEDİR?

Alpha Epsilon Pi (AEPi), 1913'te New York Üniversitesi'nde kurulmuş uluslararası bir Yahudi erkek öğrenci kardeşlik örgütüdür. Kuruluş, kendi misyonunu “Yahudi toplumunun gelecekteki liderlerini yetiştirmek” olarak tanımlıyor; üyelik ise yalnızca Yahudilerle sınırlı değil, örgütün değer ve misyonunu benimseyen tüm erkek öğrencilere açık. Bugün 100 bine yakın yaşayan mezunu ve çok sayıda üniversitede şubesi bulunuyor.

AEPi'nin kendi yayınları ve üniversite şubelerinin kayıtlarında oldukça yüksek profilli eski üyeler var.

İşte, o üyeler arasından öne çıkanlar...

ÖNE ÇIKAN ÜYELER

- Mark Zuckerberg — Harvard; Facebook/Meta'nın kurucusu,

- Gene Wilder — Iowa Üniversitesi; oyuncu, yönetmen ve yapımcı,

- Wolf Blitzer — Buffalo Üniversitesi; CNN gazetecisi,

- Richard Thaler — Case Western Reserve Üniversitesi; 2017 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi,

- H. Robert Horvitz — MIT; 2002 Nobel Tıp Ödülü sahibi,

- Alan Dershowitz — hukukçu ve Harvard'ın eski hukuk profesörü; AEPi'nin kendi yayınında 'saygıdeğer kardeş' olarak gösteriliyor.