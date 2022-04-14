Bişkek'te Kırgız-Özbek Kalkınma Fonu kuruldu
Bişkek'te Kırgızistan ile Özbekistan arasında Kalkınma Fonu kuruldu.
Kırgızistan ve Özbekistan arasında 50 milyon dolarlık sermaye ile Kırgız-Özbek Kalkınma Fonu kuruldu.
Merkezi başkent Bişkek'te olacak Özbek-Kırgız Kalkınma Fonu'nun resmi açılış töreni Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Törene, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ve Özbek-Kırgız Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aaliev katıldı.
Kırgız-Özbek Kalkınma Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşma, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un bir yıl önce Özbekistan'a yaptığı resmi ziyareti çerçevesinde imzalanmıştı.
Kırgızistan ekonomisinin modernizasyonu için kurulan fondan tarımsal sanayiye, giyim ve tekstil, üretim, madencilik ve metalürji endüstrilerine, konut inşaatına, ulaşım, ticaret, girişimcilik, enerji, altyapı geliştirme ve turizmin geliştirilmesine yönelik kredi alınabilecek.
Bundan 7 yıl önce Kırgızistan ile Rusya arasında 500 milyon dolarlık sermaye ile ve 5 ay önce de Kırgızistan ile Macaristan arasında 16 milyon dolarlık sermaye ile kalkınma fonları kurulmuştu.
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