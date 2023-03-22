Bloomberg: Erdoğan'ın, Şimşek'i ikna edememesi, yeni bir gerileme anlamına geliyor

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:25

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:19

Bloomberg'de yer alan "Seçimler Yaklaşırken Erdoğan'ın Aksiliklerle Geçen Haftası Kötüleşiyor" başlıklı bir haberde, Erdoğan'ın, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesine dikkat çekildi.

Haberde, Erdoğan'ın, "Şimşek'i yeniden yönetime katılmaya ikna edememesinin, seçimler öncesinde desteğini artırmaya çalışırken yeni bir gerileme anlamına geldiği" ifade edildi.

Erdoğan'ın Çin, Rusya, ABD ve diğer ülkelerle ilişkilerde "kilit bir rol" oynadığı belirtilen haberde, seçimlerde yenilgiye uğramasının "Ortadoğu ve hatta tüm dünya için sismik sonuçları olacağı" yazıldı.

"İLK KEZ CİDDİ BİR KAYBETME OLASILIĞIYLA KARŞI KARŞIYA"

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlter Turan Salı günü yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın "kazanma şansını yüksek görmesi halinde marjinal çevrelerin desteğini alma ihtiyacı hissetmeyeceğini" söyledi.

Turan, "Sonuçlara varmak için henüz çok erken ama cumhurbaşkanı ilk kez ciddi bir kaybetme olasılığıyla karşı karşıya - eğer seçimler kurallara göre yapılırsa" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan stratejist Nihat Ali Özcan, "seçmenlerin son derece kutuplaşmış durumda" olduğuna dikkat çekerek, "Seçimler köprüden önceki son çıkış. Eğer seçmenler Erdoğan'ın iktidarına son vermeye karar verirse, bu Türkiye'nin rotasını ABD liderliğindeki geleneksel müttefiklerine doğru ve Rusya'dan uzaklaşacak şekilde değiştirebilir" dedi.

"EKONOMİ GÖRÜŞLERİNDEN TAVİZ VERMEYE İSTEKLİ DEĞİL"

Haberde, Şimşek'in 2018'de hükümetten ayrılmasından bu yana Türkiye'nin "resmi rezervlerinin çoğunun tükendiği, liranın rekor düşük seviyelere indiği ve enflasyonun kontrolden çıktığı" belirtildi.

BlueBay Asset Management'ın piyasalar stratejisti Tim Ash, "Erdoğan, muhtemelen Şimşek'e politika faizlerini gerektiği gibi artırma yetkisi vermeyi reddetti. Bence bir kez daha öğrendiğimiz şey, Erdoğan'ın dönme taraftarı olmadığı; para politikası görüşlerinden ödün vermeye istekli değil" diye konuştu.