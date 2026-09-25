Bloomberg: 'Tera bağlantılı İngiliz şirket kriz öncesi rekor kırdı!'

Bloomberg, Türkiye'deki fon soruşturmasının merkezindeki Tera Yatırım Menkul Değerler ile bağlantıları bulunan İngiliz aracı kurum Gildencrest Capital Ltd.'nin 2025'te rekor bir yıl geçirdiğini yazdı.

İngiltere'deki maliye kayıtlarına dayandırılan habere göre Gildencrest'in geliri geçen yıl 12,5 milyon sterline ulaşarak şirketin kurulduğu 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Şirket aynı dönemde 2,8 milyon sterlin ile rekor kâr açıkladı.

Bloomberg'in dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise büyümenin kaynağı oldu. Gildencrest'in hisse senedi işlemlerinden elde ettiği gelir yalnızca bir yılda yüzde 283 arttı.

ŞİRKETİN ESKİ ADI TERA EUROPE

Bloomberg'in iddiasına göre, daha önce Tera Europe Ltd. adıyla faaliyet gösteren Londra merkezli Gildencrest'in ortakları arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Emre Tezmen ile babası Oğuz Tezmen bulunuyor.

Bloomberg, Türk yetkililerin bu hafta Emre Tezmen, iki Tera yönetim kurulu üyesi ve bazı yöneticileri, varlık yönetimi sektöründeki usulsüzlük iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturma çerçevesinde tutukladığını aktardı.

Türkiye'deki düzenleyici kurumlar, Tera'nın da aralarında bulunduğu şirketler tarafından yönetilen milyarlarca dolarlık fonun tasfiyesi için harekete geçti.

Haberde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in söz konusu yapıları vatandaşların birikimlerinin kaybolmasına neden olan “Ponzi benzeri sistemler” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

"TİCARİ İLİŞKİMİZ YOK" İDDİASI

Gildencrest ise Bloomberg'e yaptığı açıklamada Türkiye'deki soruşturmayla arasına mesafe koydu.

Şirket sözcüsü, “Gildencrest'in Türkiye'de soruşturmadan etkilenen fonların hiçbiriyle ticari ilişkisi bulunmamaktadır” dedi.

Şirketin kendi yönetim kurulu ve yönetim ekibi tarafından bağımsız şekilde yönetildiğini belirten sözcü, tüm operasyonel ve ticari kararların bu kadro tarafından alındığını söyledi.

Gildencrest ayrıca Emre Tezmen'in şirkette icracı bir görevinin bulunmadığını ve şirketin yönetiminde rol almadığını bildirdi.

Tera sözcüsü ise Bloomberg'in Gildencrest ile ilişkisine yönelik sorularına yorum yapmadı.

TEZMEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bloomberg, Emre Tezmen'in hakkındaki usulsüzlük iddialarını reddettiğini de aktardı.

Tezmen, 16 Eylül'de X hesabından yaptığı açıklamada şirketin fonlarında yaşanan yoğun para çekme hareketini “olağanüstü ve benzeri görülmemiş ölçekte spekülatif bir saldırı” olarak nitelendirmişti.

DİKKAT ÇEKEN BAĞLANTILAR

Bloomberg'e göre Gildencrest ile Tera arasındaki bağlantılar Emre Tezmen'in ortaklığıyla sınırlı değil.

Eski Goldman Sachs traderı David A. George, Gildencrest'in CEO'su olarak görev yapıyor. Şirket kayıtlarında George ve Gildencrest yöneticisi Burak Akbulut, Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen ile birlikte şirket üzerinde 'önemli kontrol sahibi kişiler' arasında gösteriliyor.

Bloomberg'in iddiasına göre, Akbulut ile bir diğer Gildencrest yöneticisi Fatma Nurcan Taşdelenler'in de LinkedIn profillerine göre geçmişte Tera bünyesindeki şirketlerde üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi.

Şirket kayıtlarına göre Gildencrest'in 2024 yılı sonunda Tera'ya 15,1 milyon TL borcu bulunuyordu.

Bloomberg ayrıca Taşdelenler'in salı günü Gildencrest'teki yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğini aktardı. Taşdelenler, Bloomberg'in yorum talebine yanıt vermedi.

YÜZDE 500'Ü AŞAN ARTIŞ

Gildencrest'in büyümesinde şirketin iş modelindeki değişim de dikkat çekti.

Bloomberg'in incelediği ve nisan ayında onaylanan 2025 yılı hesaplarına göre şirket, geçmişte ağırlık verdiği döviz işlemlerinden uzaklaşarak hisse senedi işlemlerine yöneldi.

Bu değişimin ardından hisse senedi işlemlerinden sağlanan gelir yüzde 283 arttı ve bu faaliyet şirketin toplam işlerinin büyük bölümünü oluşturur hale geldi.

Hisse senetlerini de kapsayan Gildencrest sermaye piyasaları biriminin işlem hacmi ise bir yılda yüzde 500'ün üzerinde artarak 4,8 milyar sterline ulaştı.

'COĞRAFİ YOĞUNLAŞMA' RİSKİ

Bloomberg, şirketin müşterilerinden elde ettiği ücretlerin ağırlıklı olarak Türk lirası ve dolar cinsinden olduğunu da aktardı.

Gildencrest'in resmi kayıtlarında müşterilerin belirli coğrafyalarda yoğunlaşmasının şirket açısından 'risk kaynağı' olduğu belirtiliyor.

Gildencrest'i İngiltere'de denetleyen Financial Conduct Authority (FCA) sözcüsü ise Bloomberg'in konuya ilişkin sorularına yorum yapmadı.

YÜZDE 66 BİNLİK GETİRİ

Bloomberg haberinde, Tera'nın Türkiye'deki yükselişinin boyutlarına da geniş yer verdi.

Yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren Tera'nın, İstanbul finans çevrelerinde normal piyasa koşullarında olağan dışı görünen getirileriyle uzun süredir konuşulduğu belirtildi.

Bloomberg'e göre Tera'nın amiral gemisi niteliğindeki yatırım fonu yalnızca üç yıllık dönemde yüzde 66 binden fazla getiri sağladı.

Haberde bu performansın, milyarlarca liranın birbiriyle bağlantılı dar bir şirket grubuna yönlendirilmesi ve pozisyonların borçlanmayla büyütülmesine dayanan bir stratejiyle desteklendiği belirtildi.

Bloomberg'in ortaya koyduğu tablo, Türkiye'deki fon soruşturması ile Gildencrest arasında doğrudan bir usulsüzlük bağlantısı kurmuyor. Ancak Tera'nın ortaklık ve yönetici bağlantılarının bulunduğu Londra merkezli şirketin, Türkiye'deki fon krizinden hemen önce gelir, kâr, hisse işlemleri geliri ve işlem hacminde rekor seviyelere ulaşması dikkat çekiyor.