Bloomberg: Türkiye ile Rusya arasında gübre anlaşması hazırlanıyor

Türkiye, ekim dönemi öncesinde gübre ve gübre hammaddesi tedarikini güvence altına almak amacıyla Rusya ile yeni bir anlaşmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in Tarım ve Orman Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyatına ilişkin bir mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.

Anlaşmaya Türkiye adına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Rusya adına ise Tarım Bakan Yardımcısı Maksim Borovoy’un Moskova’da imza atması planlanıyor.

Mutabakat kapsamında Türkiye’nin, Rusya’nın azotlu ve fosforlu gübreler ile amonyak ihracatına yönelik uyguladığı bazı kısıtlamalardan muaf tutulması öngörülüyor.

Böylece Türkiye’nin ekim sezonu öncesinde gübre ve temel hammaddelere daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

Rusya, iç piyasadaki arzı korumak amacıyla gübre ihracatında kota uyguluyor. Moskova yönetimi daha önce haziran-kasım dönemi için üreticilerin yaklaşık 20 milyon ton gübre ihraç etmesine izin vermişti.

Türkiye’nin Rusya ile anlaşma arayışında, Basra Körfezi’ndeki sevkiyat sorunlarının etkili olduğu belirtildi.

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin aksaması, Körfez ülkelerinden yapılan üre ve diğer gübre hammaddesi sevkiyatını olumsuz etkiledi.

Bloomberg’e göre yeni mutabakatın özellikle Türkiye’nin artan üre ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Rusya, dünyanın en büyük gübre üreticilerinden biri konumunda bulunuyor ve küresel ticarete konu olan gübre ürünlerinin önemli bölümünü karşılıyor.

Ancak Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz’de taşımacılığın riskli hale gelmesi, Rusya’nın ihracatta Baltık Denizi’ndeki limanlara daha fazla yönelmesine neden oldu. Bu durumun Türkiye gibi pazarlara yapılan sevkiyatların maliyetini artırdığı belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN GÜBRE AÇIĞI SÜRÜYOR

Habere göre, Türkiye’de yıllık gübre üretimi yaklaşık 5 milyon ton seviyesinde bulunurken iç talebin yaklaşık 7 milyon tona ulaştığı belirtiliyor.

Ülkenin yıllık 8 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesi bulunmasına rağmen, gübre üretiminde kullanılan amonyak, fosforik asit, fosfat kayası, potasyum ve kükürt gibi temel hammaddelerde dışa bağımlılık üretimi sınırlandırıyor.

Bu nedenle Türkiye hem doğrudan gübre hem de üretimde kullanılan hammaddeler için ithalata ihtiyaç duyuyor.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN GELDİ

Mutabakat hazırlığı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin yaklaşık bir hafta ardından geldi.

İki lider görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele almıştı.