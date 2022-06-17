BM Genel Sekreteri Guterres: "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, günümüzün barış planının yenilenebilir enerjilerden geçtiğini ve fosil yakıtların dünya için zararlı olduğunu dile getirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğu ve 3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirterek, "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler" dedi.
Guterres, "Büyük Ekonomiler Forumu: Enerji ve İklim" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, büyük ekonomiler ve atmosferi en çok kirleten ülkeler arasında yer alan ABD yönetimini hedef aldı.
Liderliğin insanları mevcut tehlikelerden korumayı gerektirdiğini belirten Guterres, fosil yakıtların insanlığa ve gezegene zarar verdiğini, kısa vadede dahi siyasi ve ekonomik bir getirisinin olmadığını söyledi.
Fosil yakıt üreticilerini ve finansörlerini büyük tütün firmalarına benzeten ve "insanlığın boğazına çöktüğünü" ifade eden Guterres, yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarının bizzat fosil yakıtlardan kaynaklandığını, bunun bir iklim sorunu olduğunu kaydetti.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- Sessiz İstila 2'de 'Sedat Peker' ayrıntısı