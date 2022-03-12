BM: Nijerya'daki güvenlik sorunu nedeniyle 14,4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Nijerya'daki güvenlik sorunu ve artan enflasyon nedeniyle 14,4 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Güvenliği Analisti Jasper Mwesigwa, yaptığı açıklamada, ülkede artan enflasyon ve özellikle kuzeydoğudaki güvenlik sorunlarının gıda krize yol açtığını belirtti.
Mwesigwa, ülkede aralarında 385 bin ülke içinde yerinden edilmiş kişinin bulunduğu 14,4 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Ülkede bu yıl Haziran-Ağustos'ta en az 19,4 milyon Nijeryalı'nın akut gıda ve beslenme güvensizliği ile karşı karşıya kalabileceğini aktaran Mwesigwa, 2030 gündemine ulaşmak için ulusal gıda sistemleri dönüşümüne yönelik bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Mwesigwa, hükümeti kapasite geliştirme açısından teknik destek sağlamak için daha fazla fon ayırmaya çağırdı.
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