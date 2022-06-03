BM uyardı: Ukrayna'daki limanlar açılmazsa dünyada kıtlık ve kitlesel göç başlayacak

03 Haziran 2022 Cuma, 15:24

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına, Ukrayna'dan video konferans yöntemiyle bağlandı.

Amin Awad, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçtiğini hatırlatarak, "Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal, BM Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir" dedi.

Awad, 100 gün boyunca Ukrayna'da yıkım ve acının yaşandığını vurgulayarak, sivillerin ayrım gözetmeden bombalandığını, hastane, okul ve evlerin saldırıya uğradığını ve milyonlarca insanın hayatının karardığını dile getirdi.

'15,7 MİLYON İNSAN ACİL YARDIMA MUHTAÇ'

Amin Awad, "Ukrayna'da en az 15,7 milyon insan şu anda acil insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor" diyerek, ülkede yüz binlerce insanın hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

Awad, 5 milyondan fazla çocuğun eğitiminin askıya alındığını ve ülkede nüfusun üçte birine tekabül eden yaklaşık 14 milyon insanın yerinden edildiğini kaydetti.

'LİMANLAR AÇILMASSA DÜNYA ÇAPINDA KITLIK VE KİTLESEL GÖÇ YAŞANACAK'

Amin Awad, savaşın başlangıcından bu yana 260'tan fazla sağlık tesisine saldırı yapıldığını aktararak, milyonlarca insanın da suya ve elektriğe erişiminin sekteye uğradığını ifade etti.

Awad, Karadeniz'deki güvensiz durumun gıda ve emtia güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekerek, dünyada 1,7 milyar insanın Ukrayna'daki kriz nedeniyle artan yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Awad ayrıca, "Bu çıkmazın çözümü, acil destek ve siyasi irade gerektirir. Karadeniz'deki ticaret yollarının önündeki engellerin kaldırılması öncelikli olmalıdır. Bu limanların açılmaması dünya çapında kıtlık, istikrarsızlık ve kitlesel göçle sonuçlanacak" uyarısında bulundu.