BM'den Afganistan açıklaması: 1,2 milyon kız, ortaokul öğrenimini sürdüremiyor

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:15

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyinin 50'nci Oturumu kapsamında "Afganistan'da kadın ve kızların hakları" üzerine yapılan özel oturumda konuşarak, ülkede kadınların durumuna dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Michelle Bachelet, Afganistan'da yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle, "kadınların yönettiği hane halkının yüzde 90'ının açlık veya gıda güvensizliğinden etkilendiğini" kaydetti.

Bachelet, her meslek grubundan kadınlara şiddetin artış gösterdiğini vurgulayarak, kadınlara yönelik uygulanan kılık kıyafet ve hareket kısıtlamasının kadınlar arasında psikolojik hastalıkları beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

Bachelet, "Ülke ekonomisi toptan çöküş yaşarken işsiz kadın sayısı büyük miktarda arttı ve kadınların yönettiği çok sayıda iş yeri kapatıldı" ifadesini kullandı.

Bachelet ayrıca, Taliban geçici hükümetinin verdiği sözlere rağmen kadınların eğitim haklarına yönelik kısıtlamaların sürdüğüne dikkat çekerek, "1,2 milyon kız, ortaokul öğrenimine devam edemiyor" açıklamasında bulundu.

Bachelet, somut değişimlere gidilmezse Afganistan'daki kadınları daha karanlık bir geleceğin beklediğini belirterek, Taliban geçici hükümetine, "kadınların çağrılarına kulak vererek yapıcı diyalog ortamı oluşturma" ve "kızların ortaokul öğrenimine devamını sağlama" çağrısını iletti.