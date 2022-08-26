BM'den Etiyopya'daki taraflara çağrı: Çatışmalara son verin
BM, Etiyopya hükümet güçleri ve isyancı TPLF arasında süren çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya hükümet güçleri ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında süren çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.
Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve TPLF lideri Debretsion Gebremichael ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde "etkili siyasi diyaloğu yeniden başlatmak için koşulların oluşturulması" çağrısında bulunduğunu belirtti.
TPLF yetkililerince 24 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Etiyopya ordusunun Tigray bölgesinde bir yıl içinde ilk kez "büyük ölçekli" bir saldırı başlattığını iddia edilirken, hükümet ilk önce Tigray güçlerinin saldırdığını belirtiyor.
BM, dün TPLF güçlerinin, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) depolarından 570 bin litre yakıt çaldığını duyurmuştu.
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