BM'den Gazze için 'açlık' uyarısı: Endişe verici boyuta ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaklaşık 2 buçuk aydır İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde açlık krizinin "endişe verici" boyuta ulaştığını belirtti.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 19:05
BM'den Gazze için 'açlık' uyarısı: Endişe verici boyuta ulaştı
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UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Lazzarini, "Gazze'de nereye giderseniz gidin çaresizlik, açlık ve panik yaşayan insanları görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin daha önce hiç tanık olmadığı boyutlarda kötü yaşam koşulları ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Lazzarini, açlığın Gazze'deki krizi daha da derinleştireceği konusunda uyardı.

Lazzarini, Gazze'ye düzenlediği son ziyaretinde tanık olduklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Tamamıyla yeni bir şeye tanık olduk, o da insanların yardım tırlarını durdurup yiyecek alıp hemen yemeleri, bu da onların çaresizliğini ve açlığını gösteriyor."


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