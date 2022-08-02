BM'den Myanmar açıklaması: 1,2 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda

02 Ağustos 2022 Salı, 16:03

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar genelinde 1,2 milyondan fazla insanın yerlerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi.

Dujarric, çoğunluğu Arakan eyaletinde bulunan diğer 346.000 kişinin de önceki çatışmalarda yerlerinden edildiğini belirtti.

Dujarric, Mayıs 2022'den bu yana gıda ve yakıt gibi emtia fiyatlarındaki enflasyonun, insanların üzerindeki sosyo-ekonomik baskıyı artırdığını söyledi.

Dujarric ayrıca, BM'nin yereldeki ortaklarıyla birlikte hayat kurtaran yardımlarını bu yıl 6,2 milyon kişiye ulaştırmaya çalıştığını belirterek şunları aktardı:

"Erişim kısıtlamalarına ve finansman eksikliklerine rağmen yıl ortasında en az bir tür insani yardımla hedefimizin yaklaşık yarısına ulaştık. Geri kalan savunmasız topluluklara ulaşmak için, özellikle enflasyonu da göz önünde bulundurarak daha iyi erişime ve ek finansmana ihtiyacımız var."

'FİNANSMAN BİTERSE BM OPERASYONLARI DA BİTER'

Stephane Dujarric, BM'nin Myanmar'a 2022 boyunca yapacağı insani yardımın şu ana kadar sadece yüzde 13'ünün finanse edildiğini ve hala 719 milyon ABD doları açığın bulunduğunu söyledi.

Dujarric, yardımı oluşturan tüm kısımların finansmanında ciddi şekilde yetersizlik olduğunu ve bu durumun yardımların artan ihtiyaçlara cevap verme yeteneğini tehdit ettiğini söyledi.

Dujarric, finansman biterse, BM operasyonlarının da biteceği uyarısında bulundu.