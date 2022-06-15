BM'den Myanmar tepkisi: Uluslararası toplumun yaklaşımı başarısız oldu

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:13

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 50'nci oturumu kapsamında Myanmar'daki insan hakları durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tom Andrews, Myanmar'daki cuntanın çocuklara yönelik saldırılarını "acımasız" olarak niteleyerek, "generallerin Myanmar halkına boyun eğdirme girişiminde" masum kurbanların büyük acılar çektiğini vurguladı.

Andrews, cuntanın çocuklara "vahşice saldırdığını, öldürdüğünü ve sistematik olarak insan haklarını suistimal ettiğini" vurguladı.

'BM 142 ÇOCUĞA İŞKENCE YAPILDIĞINI BELGELEDİ'

Tom Andrews, ordunun, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından, 142 çocuğun hayatını kaybettiğini, pek çoğunun yaralandığını ve 250 bin çocuğun yerinden edildiğini aktararak, 1400'den fazla çocuğun da keyfi olarak gözaltına alındığını ifade etti.

Andrews, 3 yaşın altında olmak üzere en az 61 çocuğun rehin tutulduğunu, BM'nin de darbeden bu yana 142 çocuğa işkence yapıldığını belgelediğini kaydetti.

Andrews ayrıca, cunta yönetiminin uygulamalarından dolayı ülkede tahmini 7,8 milyon çocuğun okullara gidemediğini, sağlık ve eğitim gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'nün rutin aşı yaptırmadıkları için 2022'de 33 bin çocuğun öleceğini tahmin ettiğini aktardı.

'ULUSLARARASI TOPLUM BAŞARISIZ OLDU'

Tom Andrews, “Uluslararası toplumun darbeye ve cuntanın zulmüne karşı yaklaşımı başarısız oldu" diyerek, devletleri "Myanmar'ın çocuklarını kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya bırakan, tırmanan siyasi, ekonomik ve insani krizi ele almak için derhal koordineli bir şekilde harekete geçmeye" çağırdı.

Andrews, "Uluslararası toplumun 2022 Myanmar İnsani Yardım Planı'nı uygulamak için gereken fonların yalnızca yüzde 10'unu taahhüt etmesi ve çocuklar için hayat kurtaran programların rafa kaldırılmasına neden olması skandaldır" değerlendirmesinde bulundu.