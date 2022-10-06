BM'den Sudanlı taraflara çağrı: Cuba Barış Anlaşması’nı tam olarak uygulayın

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:21

BM Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Genel Sekreteri Sudan Temsilcisi Volker Peretz, Cuba Barış Anlaşması'nın 2. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, UNITAMS’ın başkanlığını gururla yürüttüğü daimi ateşkes komitesinin kurulması başta olmak üzere anlaşmanın Darfur'la ilgili bazı maddelerinin uygulanmasında gösterilen çabaları takdir ettiğini belirtti.

Peretz, "Daha yapılacak çok şey var. Güvenlik düzenlemeleri de dahil olmak üzere Cuba Barış Anlaşması’nın tam olarak uygulanması ve sivillerin korunmasını sağlamak amacıyla ortak gücün hızla konuşlandırılmasına acil ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı Sudanlıların hazırladığını ve imzaladığını aktaran Peretz, bunu uygulayabilecek ve ülkeye barışı getirebilecek olanların da Sudanlılar olduğunu kaydetti.

BM Temsilcisi, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri Abdülaziz El-Hılu ve Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) lideri Abdulvahid Muhammed Nur’a kapsamlı ve sürdürülebilir barış için sürece katılma çağrısı yaptı.

CUBA BARIŞ ANLAŞMASI

Sudan hükümeti ile bazı silahlı grupları bünyesinde barındıran Devrimci Cephesi arasında 14 Ekim 2019'da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayan barış görüşmeleri neticesinde 3 Ekim 2020'de varılan anlaşma, güvenlik, toprak mülkiyeti, yerinden olanların geri dönüşü, geçiş dönemi adaleti, tazminatlar, göçebeler ve çobanların desteklenmesi, servet ve iktidar paylaşımıyla mülteciler ve sığınmacılar gibi çatışmaların temel nedenlerinde mutabakatı vadediyor.

Aynı zamanda Sudan için 8 bölgeli federal sistem öneren anlaşma, Güney Kurdufan ve Mavi Nil'e de özerklik hakkı tanıyor.

Anlaşmaya göre, halihazırda 5 eyalet birleşecek ve Darfur tek bir bölge haline gelecek. Darfur bölgesi, gelirlerinin yüzde 40'ında tasarruf hakkına sahip olacak. Bölgenin, kamudaki istihdamdan da yüzde 20 pay alması öngörülüyor.