Boko Haram saldırdı: 9 ölü

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:36

Nijerya'nın kuzeydoğusunda faaliyet yürüten terör örgütü Boko Haram, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünkü Borno eyaletine ziyareti sırasında, Boko Haram üyeleri Chibok bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, teröristler halkın gıdalarını gasp etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye ziyareti sırasında, terörü tek başına askeri operasyonların bitiremeyeceğini söylemişti.