Bolivya’da askeri üste peş peşe patlamalar: 3 kişi öldü, 84 kişi yaralandı

Bolivya’nın Viacha bölgesindeki bir askeri üste meydana gelen iki büyük patlamanın ardından enkaz altında arama çalışmaları sürüyor.

Henüz nedeni belirlenemeyen patlamalar, piroteknik malzemelerin depolandığı askeri tesiste meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle üssün çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştu.

Ekipler cumartesi günü askeri üste enkaz kaldırma çalışmalarına devam ederken, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı, çatıların yerinden söküldüğü ve bazı ağaçların devrildiği görüldü.

Bolivya Savcılığı, cumartesi akşamı enkazdan bir kişinin daha cansız bedeninin çıkarıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı.

Üssün komutanı Albay Antonio Amaru daha önce yaptığı açıklamada, bir çavuş ile yaşları 18-19 arasında değişen ve zorunlu askerlik görevini yapan 13 gençten haber alınamadığını bildirmişti.

Enkazdan çıkarılan üçüncü kişinin kayıp olarak arananlar arasında bulunup bulunmadığı ise henüz açıklanmadı. İlk iki can kaybının zorunlu askerlik görevini yapan gençler olduğu belirtildi.

Bolivya Savunma Bakanlığı, patlamalarda 84 kişinin de yaralandığını duyurdu.

KAYIP YAKINLARI ÜS ÖNÜNDE BEKLİYOR

Kayıp kişilerin yakınları, askeri üssün önünde yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

AFP’nin aktardığına göre bazı aileler güvenlik çemberini aşarak üs bölgesine girmek istedi ancak güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

İlk incelemelere göre askeri üste iki ayrı patlama meydana geldi.

İlk patlamanın, depoda bulunan piroteknik malzemelerden kaynaklandığı değerlendirildi. İlkinden çok daha şiddetli olduğu belirtilen ikinci patlamaya neyin yol açtığı ise henüz belirlenemedi.

Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, “İkinci patlamanın nedeni ve bu patlamada hangi malzemenin etkili olduğu halen araştırılıyor” açıklamasında bulundu.

Patlamada yaralanan bir bölge sakini ise yerel basına yaptığı açıklamada, “İkinci patlama beni yaklaşık 5 metre uzağa savurdu” dedi. Yaralı kişi, patlamanın ardından bilincini kaybettiğini söyledi.

YARALILAR ÇEVRE KENTLERE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 100 bin nüfuslu Viacha, başkent La Paz’a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Viacha Belediye Başkanı, kentte böylesine büyük çaplı bir olayda yaralılara müdahale edebilecek yeterli donanıma sahip bir hastane bulunmadığını açıkladı.

Bu nedenle yaralıların büyük bölümünün El Alto ve La Paz’daki sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bildirildi.