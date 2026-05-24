Bolivya’da bakan konvoyuna saldırı: Protestocular taş ve dinamitle hedef aldı

Bolivya Bayındırlık Bakanı Mauricio Zamora’nın konvoyu, başkent La Paz’ın güneyindeki Copata kasabasında protestocular tarafından hedef alındı.

Yerel basına göre Zamora, hükümetin yol kapatma eylemlerini kaldırmak için başlattığı operasyonu yönetiyordu. Konvoy, Copata’dan geçtiği sırada bölge sakinleri tarafından taş ve dinamitle saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında Zamora’nın aracı konvoydan ayrıldı. Bakanın kısa süreliğine kaybolduğu, daha sonra bulunduğu ve güvende olduğu bildirildi.

Bolivya güvenlik güçleri, gıda ve ilaç sevkiyatının başkent La Paz ile El Alto’ya ulaşmasını sağlamak amacıyla yol kapatma eylemlerini kaldırmak için operasyon başlattı.

Hükümetin “insani koridor” oluşturma girişimi, protestocuların sert direnişiyle karşılaştı. Bazı konvoyların taş ve patlayıcılarla hedef alındığı aktarıldı.

YOL KAPATMA EYLEMLERİ YENİDEN BAŞLADI

Polis ve askerler, cumartesi sabahı erken saatlerde büyük kentlerden yola çıkarak barikatları kaldırmaya çalıştı. Güvenlik güçleri, kayalar ve beton bloklarla kapatılan yolları iş makineleriyle açtı.

Ancak birçok noktada protestocularla çatışma çıktı. Kaldırılan bazı barikatların kısa süre sonra yeniden kurulduğu belirtildi.

Achicha Arriba’da, El Alto’ya giden yol üzerindeki bir gümrük noktası protestocular tarafından yağmalanarak ateşe verildi. Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Oruro’nun kuzeyindeki Caracollo yakınlarında ise bir konvoy patlayıcılarla hedef alındı. Göstericilerin bir askeri aracı yaktığı, bir polis merkezini yağmaladığı ve La Paz-Oruro yolunda bir minibüsü ateşe verdiği bildirildi.

Bolivya’da sendikalar ve eski solcu Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçileri, son günlerde hükümet karşıtı gösterilerini artırdı.

Protestocular, merkez sağcı Devlet Başkanı Rodrigo Paz’ın istifasını istiyor. Paz, altı ay önce göreve gelmişti.

Gösterilerin temelinde, hükümetin kemer sıkma politikaları, yakıt sübvansiyonlarının kaldırılması, hayat pahalılığı ve Paz yönetiminin ABD ile yakınlaşması yer alıyor.

HÜKÜMETTEN MORALES’E SUÇLAMA

Hükümet, eski Devlet Başkanı Evo Morales’i protestoları kışkırtmakla suçluyor. Morales ise Latin Amerika’da ABD etkisine karşı çıkışıyla biliniyor ve protestolara destek veriyor.

Paz, göstericilerle diyalog yollarını aradığını belirtirken, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, “Her şeyin bir sınırı vardır” dedi.

Operasyonları takip eden bazı gazetecilerin de saldırıya uğradığı bildirildi. Hükümet ise Morales tarafından da dile getirilen “bir kişinin öldüğü” yönündeki iddiaları yalanladı.

Bolivya’da ekonomik kriz, yakıt sıkıntısı ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle büyüyen protestoların, ülkede siyasi gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.