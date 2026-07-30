Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında yakalama kararı

Bolivya Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında, mayıs ve haziran aylarında ülke genelinde düzenlenen hükümet karşıtı protestolardaki rolü gerekçesiyle yeni bir yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.
Yaklaşık 50 gün boyunca ülkenin büyük bölümünü felç eden gösteriler sırasında çok sayıda yol ulaşıma kapatılmıştı.
Bolivya Başsavcısı Roger Mariaca, yakalama kararının ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen yol kapatma eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığını belirtti.
Mariaca, soruşturmanın protestoların organizasyonu ve eylemler sırasında yaşanan olaylara odaklandığını kaydetti.
Soruşturmanın, işveren örgütleri ile merkez sağcı Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan suç duyuruları üzerine başlatıldığı bildirildi.
Morales hakkındaki dosyada “silahlı ayaklanma” ve “terörizm” suçlamalarının yer aldığı belirtildi.