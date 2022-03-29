Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İHA
29 Mart 2022 Salı, 09:42
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Brezilya Ulaştırma Bakanı Fabio Faria yaptığı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Pazartesi günü kendisini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Bolsonaro’nun askeri hastaneye götürüldüğü yönündeki haberleri doğrulayan Faria, "Başkan iyi" ifadelerini kullandı.

Faria, kendini iyi hissetmeyen Bolsonaro’nun bağırsak tıkanıklığı öyküsü olduğu için hastaneye götürüldüğünü söyledi.




Hastane Sağlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler