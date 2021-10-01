Brezilya’da hastane skandalı: Yaşlılar üzerinde ilaç test etti iddiası

01 Ekim 2021 Cuma, 09:38

Ülke genelinde yarım milyondan fazla üyesi olan Prevent Senior adlı hastane zinciri, Brezilya'nın koronavirüs krizine ve Başkan Jair Bolsonaro'nun son derece tartışmalı yanıtına ilişkin bir kongre soruşturmasının hedefinde bulunuyor.

Geçen ay, içeriden bilgi veren bir grup doktor, yaşlılara hizmet veren São Paulo merkezli firmaya karşı bir dizi skandalı içeren 10 bin sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti. Dosyada, yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış Covid "tedavilerinin" test edilmesi için "insan kobayları" olarak kullanıldığına dair iddialar yer aldı.

Prevent Senior ise aslı olmayan suçlamaalrı reddettiğini, her zaman yasal ve etik kurallar dahilinde hareket ettiğini belirterek, "Prevent Senior, doktorlarının özerkliğine her zaman saygı duydu ve ideolojik görüşleri nedeniyle çalışanlarını asla işten çıkarmadı" açıklamasını yaptı.

İNSANLAR SOKAĞA ÇIKTI

Bununla birlikte iddialar, dünyada ölü sayısında ABD’nin ardından ikinci sırada olan Brezilya’da büyük bir öfkeye yol açtı. Bir grup protestocu Sao Paulo önündeki hastanenin genel merkezinde gösteri düzenledi. Ülkede şimdiye kadara Covid-19 nedeniyle yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybetti.

-NTV