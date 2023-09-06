Dolar hegemonyasını kırmak isteyen BRICS'in ilk 'sembolik' banknotu tanıtıldı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 21:38

Güncelleme: 06.09.2023 - 21:43

Rusya'nın Güney Afrika büyükelçisi Ilya Rogachev, Pretorya'daki BAE Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende 100'lük BRICS banknotunu tanıttı ve bu banknotu BAE Büyükelçisi'ne sundu.

IRNA'da yer alan habere göre, Bu ülkenin BRICS üyeliğine kabulü nedeniyle Salı gecesi Pretorya'daki BAE Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi kısa bir konuşma yaptıktan sonra sembolik olarak Rusya'da basıldığını söylediği 100'lük BRICS banknotunun tanıtımını yaparak BAE büyükelçisine takdim etti.

Rusya'nın BRICS'in dolarizasyon politikası doğrultusundaki bu sembolik ve siyasi girişimi yoğun ilgi gördü.

Bu banknotun bir yüzünde BRICS üyesi 5 ülkenin bayrakları, diğer yüzünde ise birçok ülkenin bayrağı bulunuyor.

Öyle görünüyor ki banknotun basımı yeni BRICS üyelerinin seçilmesinden önce gerçekleşmiş.

Bu banknotta "BRICS Yeni Kalkınma Bankası" adı da yer alıyor.