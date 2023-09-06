Dolar hegemonyasını kırmak isteyen BRICS'in ilk 'sembolik' banknotu tanıtıldı
Doların küresel hegemonyasını kırmak ve ortak bir para biriminin yollarını arayan Rusya ve Çin'in öncülüğünde oluşturulan BRICS'in ilk sembolik banknotu görücüye çıktı.
Rusya'nın Güney Afrika büyükelçisi Ilya Rogachev, Pretorya'daki BAE Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende 100'lük BRICS banknotunu tanıttı ve bu banknotu BAE Büyükelçisi'ne sundu.
IRNA'da yer alan habere göre, Bu ülkenin BRICS üyeliğine kabulü nedeniyle Salı gecesi Pretorya'daki BAE Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçisi kısa bir konuşma yaptıktan sonra sembolik olarak Rusya'da basıldığını söylediği 100'lük BRICS banknotunun tanıtımını yaparak BAE büyükelçisine takdim etti.
Rusya'nın BRICS'in dolarizasyon politikası doğrultusundaki bu sembolik ve siyasi girişimi yoğun ilgi gördü.
Bu banknotun bir yüzünde BRICS üyesi 5 ülkenin bayrakları, diğer yüzünde ise birçok ülkenin bayrağı bulunuyor.
Öyle görünüyor ki banknotun basımı yeni BRICS üyelerinin seçilmesinden önce gerçekleşmiş.
Bu banknotta "BRICS Yeni Kalkınma Bankası" adı da yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı
- Zengin kadınları dolandıran Türk gözaltına alındı
- 'Türkiye'de mutlaka var, çok kısa sürede yayılabilir'
- CHP’den Akşener'e 'ittifak' yanıtı
- Yurtdışında 'Muhammed Yakut' operasyonu