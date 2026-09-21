Buckingham Sarayı’nın simgesi değişebilir: Ayı kürkü şapkalara yasak gündemde

Buckingham Sarayı denildiğinde akla gelen en tanınmış görüntülerden biri, kırmızı üniformaları ve uzun siyah şapkalarıyla nöbet tutan Kral Muhafızları.

Yaklaşık iki yüzyıldır İngiliz kraliyet törenlerinin sembollerinden biri olan bu şapkaların geleceği ise gerçek ayı kürkü kullanılması nedeniyle yeniden tartışılıyor.

Farklı siyasi partilerden milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyeleri, Savunma Bakanlığı'na çağrıda bulunarak şapkalarda kullanılan gerçek kürkün sentetik malzemeyle değiştirilmesini istedi. PETA'nın aktardığı mektupta parlamenterler, gerçek ayı kürkü kullanımının sürdürülmesinin artık savunulamayacağını belirtti.

Parlamenterler, Savunma Bakanlığı ve tedarikçilerin üreticilerle birlikte çalışarak tören şapkaları için uygun bir sentetik alternatif geliştirmesi çağrısında bulundu.

Tartışmanın merkezinde, şapkaların üretiminde kullanılan Kanada kara ayılarının kürkü bulunuyor. İngiltere Savunma Bakanlığı şapkaları doğrudan avcılardan değil, Kanada'dan ayı kürkü temin eden üreticilerden satın alıyor.

PETA ise Kanada'daki yasal avcılık sistemi kapsamında öldürülen ayıların kürklerinin bu pazara girdiğini belirterek uygulamanın sona erdirilmesini talep ediyor.

2025'TE 96 ŞAPKA SİPARİŞ EDİLDİ

PETA'nın Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında elde ettiğini açıkladığı verilere göre İngiltere Savunma Bakanlığı 2024 yılında 22 ayı kürkü şapka sipariş ederken, bu sayı 2025'te 96'ya yükseldi.

Böylece bir yılda verilen siparişlerin sayısı yüzde 336 arttı. Kuruluş, 2017 ile Temmuz 2024 arasında ise toplam 526 ayı kürkü şapka satın alındığını belirtiyor.

PETA, bir şapkanın üretimi için en az bir ayının derisinin kullanıldığını savunarak gerçek kürkün terk edilmesi çağrısını sürdürüyor. Bu rakamlar ve hayvanların öldürülme biçimine ilişkin değerlendirmeler PETA'nın kampanya verilerine dayanıyor.

Tartışmanın bir diğer boyutunu ise şapkaların maliyeti oluşturuyor.

Savunma Bakanlığı'nın İngiltere Parlamentosuna Nisan 2026'da verdiği resmi yanıta göre bir ayı kürkü şapkanın güncel maliyeti KDV dahil 2 bin 460 sterlin.

Bakanlık, şapkaların kullanım ömrünün bakım koşullarına bağlı olarak değiştiğini ancak 20 yılı aşabildiğini bildirdi.

PETA ise önceki yıllardaki satın alma kayıtlarına dayanarak İngiliz hükümetinin ayı kürkü şapkalara toplamda 1 milyon sterlinden fazla harcadığını belirtiyor.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SENTETİK ALTERNATİFE YEŞİL IŞIK

İngiltere Savunma Bakanlığı, gerçek kürkün insan yapımı bir malzemeyle değiştirilmesine prensipte karşı olmadığını açıkladı.

Bakanlık, uygun, ekonomik ve sürdürülebilir bir sentetik alternatif bulunması durumunda değişimin gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Ancak bugüne kadar gerekli standartların tamamını karşılayan bir malzemenin tespit edilemediğini bildiriyor.

Savunma Bakanlığına göre sentetik malzemeler ilk aşamada beş temel testten geçmek zorunda:

Su emme oranı, su geçirmezlik, dış görünüm, kuruma süresi ve basınca karşı dayanıklılık.

Test sonuçlarının ayrıca Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi tarafından akredite edilmiş bir kuruluş tarafından hazırlanması gerekiyor.

İKİ YÜZYILLIK GELENEK

Yaklaşık 45 santimetre yüksekliğe ulaşan siyah şapkalar, 19. yüzyıldan bu yana İngiliz ordusunun törensel üniformalarının en belirgin parçalarından biri olarak kullanılıyor.

Şapkalar bugün Buckingham Sarayı ve diğer kraliyet yapılarında görev yapan Kral Muhafızlarının yanı sıra "Trooping the Colour" gibi büyük kraliyet törenlerinde de kullanılıyor.

Tören görevlerini Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards ve Welsh Guards olmak üzere beş muhafız piyade alayının mensupları üstleniyor.

Savunma Bakanlığı 16 Eylül'de parlamentoya verdiği son yanıtta, doğal kürkün yerini alabilecek insan yapımı malzemelerin kullanılmasına bağlılığını yineledi ancak mevcut seçeneklerden hiçbirinin gerekli standartların tamamını karşılamadığını bildirdi.

Bu nedenle Kral Muhafızlarının ünlü siyah şapkaları için henüz kesinleşmiş bir değişiklik takvimi bulunmuyor.

Ancak parlamentodan yükselen çağrılar ve hayvan hakları örgütlerinin baskısıyla birlikte, Buckingham Sarayı önündeki yaklaşık iki asırlık görüntünün geleceği yeniden tartışmaya açılmış durumda.