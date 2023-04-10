Budist ruhani lider Dalay Lama, skandalın ortaya çıkmasının ardından özür diledi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:56

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:56

Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama Tenzin Gyatso, Hindistan'ın kuzeyindeki bir etkinlikte bir çocuğu dudaklarından öptüğünü ve ardından "dilimi emmesini" istediğini gösteren bir videonun ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Dalay Lama'nın ofisinden yapılan açıklamada, "sözlerinin yol açmış olabileceği incinme için çocuktan, ailesinden ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok dostundan özür dilediği" belirtilerek, olaydan "üzüntü" duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Kutsal Dalai Lama sık sık karşılaştığı insanlarla masum ve şakacı bir şekilde, hatta toplum içinde ve kameralar önünde bile alay eder" denildi.

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd — Stew Peters (@realstewpeters) April 9, 2023

Dalay Lama'nın özür mesajı, Şubat ayında dağlık Dharamshala kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında yaşanan bu olayın videosunun sosyal medyada viral olmasının ve birçok kullanıcının Dalay Lama'nın davranışlarını eleştirmesinin ardından geldi.

ÇOCUK HAKLARINDAN KINAMA

Olayla ilgili olarak Delhi merkezli önde gelen çocuk hakları grubu "Haq: Çocuk Hakları Merkezi", CNN'e yaptığı açıklamada "her türlü çocuk istismarını" kınadığını belirtti.

Haq, "Bazı haberlerde Tibet kültürünün dilini gösterdiğinden bahsediliyor, ancak bu video kesinlikle herhangi bir kültürel ifadeyle ilgili değil ve öyle olsa bile bu tür kültürel ifadeler kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

DALAY LAMA

Dalay Lama Tenzin Gyatso, dünyanın yaşayan en tanınmış Budist figürüdür.

Tibet Budizminin "Sarı Şapka" ekolünün başlıca ruhani lideri olarak tanınan Dalay Lama'ya, bölgedeki milyonlarca kişi hürmet ediyor.

Dalay Lama'nın, Hindistan'ın kuzeyindeki Dharamshala kentinde sürgünde bir yönetim kurduğu ve kendisini takip eden binlerce Tibetliye liderlik ettiği biliniyor.

Dalay Lama, 2019 yılında BBC'ye verdiği bir röportajda, kendisinden sonra bir kadın Dalay Lama'nın gelmesi durumunda "daha çekici olması gerektiğini" söyledikten sonra tepki çekmesinin ardından yine özür dilemişti.