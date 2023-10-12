Bukele, Hamas'ı çeteye benzetti: Filistin halkı için en iyisi onların yok olması

Yayınlanma: 12.10.2023 - 20:28

Güncelleme: 12.10.2023 - 20:28

El Salvador'un Filistin kökenli Devlet Başkanı Nayib Bukele'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin dikkat çekici bir tepki geldi. Bukele, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Hamas'ın Filistinlileri temsil etmediğini düşündüğünü ifade etti, "Filistin kökenli bir Salvadorlu olarak Filistin halkı için en iyi şeyin aslında Hamas'ın tamamen yok olması olduğundan eminim" dedi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Bukele paylaşımının devamında, "Filistinlileri desteklerken suçluların tarafını tutan herkes büyük bir hata yapmış olur" ifadelerini kullandı. El Salvador Devlet Başkanı, ayrıca Hamas'ı ülkesindeki Mara Salvatrucha (MS13) adlı ve benzeri 'suç çetelerine' benzetti.

Nayib Bukele'nin Hamas'ı benzettiği MS13, ülkede çok sayıda gasp, soygun, haraç, insan kaçırma, tecavüz ve cinayetten sorumlu tutulan gençlik çetelerinden biri. Devlet Başkanı Bukele, göreve geldiğinden bu yana ülkesindeki organize suç çetelerine savaş ilan etmesiyle tanınıyor. Çetelerde mücadele amacıyla geçen sene örneğin olağanüstü hal ilan etmiş, mahkeme kararı olmaksızın tutuklamaların önünü açmıştı.

El Salvador'daki bazı sivil toplum kuruluşları, Devlet Başkanı Bukele'yi ülkede insan haklarını baskı altına almakla itham ediyor.