Bulgaristan’da iş insanı ve futbol kulübü başkanı Iliyan Filipov öldürüldü

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde iş insanı Iliyan Filipov silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın Filipov’a ait bir mülkte meydana geldiği bildirildi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun (BNR) aktardığı ilk bilgilere göre Filipov başından vuruldu ve olay yerinde yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saldırının ardından Plovdiv’in ana giriş ve çıkış noktalarında polis önlemleri artırıldı. Olay yerinin çevresi güvenlik şeridine alınırken, bazı caddelerde ulaşım kısıtlandı.

Plovdiv Bölge Savcısı Vanya Hristeva, soruşturmayla ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Tüm olası ihtimaller üzerinde aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

Filipov, Bulgaristan’ın önde gelen taşımacılık ve lojistik şirketlerinden PIMK’nın kurucusu ve yöneticisiydi. Şirketin faaliyetleri taşımacılığın yanı sıra farklı sektörlere de uzanıyordu

Filipov aynı zamanda Bulgaristan’ın en üst futbol liginde mücadele eden Botev Plovdiv’in başkanı ve çoğunluk hissedarıydı. Adı, kulübün Hristo Botev Stadı’nın yeniden inşasıyla da anılıyordu.

Saldırının nedeni ve failleriyle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma sürüyor.