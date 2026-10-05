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Bulgaristan genelinde kurumlara bomba ihbarı

Bulgaristan genelinde kurumlara bomba ihbarı

5.10.2026 14:06:00
Güncellenme:
AA
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Bulgaristan genelinde kurumlara bomba ihbarı

Bulgaristan'da, başta başkent Sofya olmak üzere birçok kuruma ilişkin bomba ihbarları alındı.
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede çeşitli kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik bomba ihbarları yapıldı.

Benzer ihbarların, Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki kurumlara ulaştığı belirtildi.

İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

İlgili Konular: #Bulgaristan #Bomba