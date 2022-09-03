Bulgaristan'dan Rus turistler karşıtı adım: Vize ücretini artıracak

03 Eylül 2022 Cumartesi, 12:58

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, bugüne dek Rus turistlerin vize ücretlendirmesinde bazı kolaylıklardan yararlandıklarını ancak bu uygulamaya son verileceğini söyledi.

İlin Dimitrov, şöyle devam etti:

"Rusların ülkemize girmesini tamamen yasaklamanın bir yolu yok ancak vize ücretlerine zam getirilecek. Pek uygun görmediğimiz bu karar, aslında Avrupa Birliği’nin (AB) kararıdır. Biz de AB üyesi olarak ona uymak zorunda kalacağız."

Dimitrov, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından iki ülke arasında direkt uçuşlar askıya alınmasına rağmen yılın başından bu yana 60 binden fazla Rus vatandaşının Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini aktardı.

Dmitrov, Rusların ülkenin Karadeniz sahillerinde yaklaşık 100 bin mülkü olduğuna işaret ederek, "Bu turistler Türkiye üzerinden giriyorlar, Bulgaristan'a ulaşabilmek için ciddi masraflara katlanıyorlar ama yine de geliyorlar" diye konuştu.

Dimitrov ayrıca, Bulgaristan için her bir turistin değerli olduğunu vurgulayarak ağustos sonuna kadar ülkeye gelen yabancı turist sayısının 6,1 milyona ulaştığını kaydetti.