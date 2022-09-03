Bulgaristan'dan Rus turistler karşıtı adım: Vize ücretini artıracak
Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, ülkesinin Rus turistlerden istediği vize ücretini 35 avrodan 80 avroya çıkaracağını bildirdi.
Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, bugüne dek Rus turistlerin vize ücretlendirmesinde bazı kolaylıklardan yararlandıklarını ancak bu uygulamaya son verileceğini söyledi.
İlin Dimitrov, şöyle devam etti:
"Rusların ülkemize girmesini tamamen yasaklamanın bir yolu yok ancak vize ücretlerine zam getirilecek. Pek uygun görmediğimiz bu karar, aslında Avrupa Birliği’nin (AB) kararıdır. Biz de AB üyesi olarak ona uymak zorunda kalacağız."
Dimitrov, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından iki ülke arasında direkt uçuşlar askıya alınmasına rağmen yılın başından bu yana 60 binden fazla Rus vatandaşının Bulgaristan’ı ziyaret ettiğini aktardı.
Dmitrov, Rusların ülkenin Karadeniz sahillerinde yaklaşık 100 bin mülkü olduğuna işaret ederek, "Bu turistler Türkiye üzerinden giriyorlar, Bulgaristan'a ulaşabilmek için ciddi masraflara katlanıyorlar ama yine de geliyorlar" diye konuştu.
Dimitrov ayrıca, Bulgaristan için her bir turistin değerli olduğunu vurgulayarak ağustos sonuna kadar ülkeye gelen yabancı turist sayısının 6,1 milyona ulaştığını kaydetti.
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- SPK'de rüşvetin tarifesini yazdılar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- Sosyal medya akımına siyasiler de katıldı
- 'Saray'a uygun yöntemlerle iletiyor'
- 'Bu zat zaten teröristin tekidir'
- Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını tamamen kesti