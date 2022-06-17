Burkina Faso'da terör saldırısı: 10 ölü
Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırında 10 kişi öldü.
Burkina Faso'nun Centre-nord bölgesinin Namentenga ilçesinde kimliği belirsiz terörist gruplarca saldırı düzenlendi.
Saldırıda 6'sı gönüllü milis 10 kişi öldü. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Burkina Faso'da son dönemde güvenlik durumu giderek kötüleşiyor. Sahel bölgesinde yer alan Seytenga ilçesine hafta sonu düzenlenen saldırıda 86 sivil yaşamını yitirmişti.
Aynı ilçeye 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma hayatını kaybetmişti.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.
Hükûmet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.
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