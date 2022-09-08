Burkina Faso'da terör saldırısı: 9 ölü
Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.
Burkina Faso'da kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin kuzeyindeki Tassiri köyüne saldırdı. Saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi.
Aynı gün kuzeydeki en büyük kentler olan Dori ve Kaya arasında askeri konvoyun mayına çarpması sonucu 2 asker öldü.
Hafta başında da başkent Vagadugu'ya gitmek üzere yola çıkan tedarik konvoyunun mayına çarpması sonucu 37 kişi yaşamını yitirmişti.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırı düzenliyor.
Resmi verilere göre, 2015'ten 2021 Aralık ayına kadar olan dönemde bu saldırılarda 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi hayatını kaybetti.
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