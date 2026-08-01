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Büyükelçiliğin yanı başına füze düştü: Litvanya’dan Rusya’ya protesto

Büyükelçiliğin yanı başına füze düştü: Litvanya’dan Rusya’ya protesto

1.08.2026 16:32:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Büyükelçiliğin yanı başına füze düştü: Litvanya’dan Rusya’ya protesto

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırıda, Litvanya Büyükelçiliği de hasar gördü. Büyükelçilik çalışanlarının yaralanmadığı açıklanırken füzelerden birinin binanın yalnızca 10 metre uzağına düştüğü bildirildi.
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Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun cumartesi günü Kiev’e düzenlediği füze saldırısı sırasında iki füzenin büyükelçilik binasının yakınına isabet ettiğini açıkladı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak patlamaların etkisiyle büyükelçiliğin camları kırıldı, güneş enerjisi panelleri zarar gördü ve binanın bahçesine enkaz parçaları dağıldı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, füzelerden birinin büyükelçiliğin 10 metre, diğerinin ise 150 metre yakınına düştüğünü bildirdi.

Budrys, saldırının ardından Rusya’nın diplomatik temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edileceğini açıkladı.

Rusya’ya yönelik diplomatik tepkinin saldırıları tek başına durdurmayacağını belirten Budrys, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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“RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIRILMALI”

Budrys, Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Rusya’nın müzakere masasına oturmasının ancak uluslararası baskının güçlendirilmesiyle sağlanabileceğini söyleyen Budrys, Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkat çekti.

Rusya’nın Kiev’e düzenlediği geniş çaplı saldırıda konutlar, bir okul ve çeşitli altyapı tesislerinin yanı sıra Litvanya Büyükelçiliği de zarar gördü.

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