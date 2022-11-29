Geçtiğimiz hafta Çin'in batısındaki Sincan bölgesinde çıkan bir yangında 10 kişinin ölmesinin ardından ülkenin birçok bölgesinde hükümet ve izlediği sıkı Covid politikaları yoğun bir şekilde protesto edilmeye başlandı.

Kamuoyunda, yangın sırasında Urumçi kentindeki gökdelende yaşayanların Covid kısıtlamaları nedeniyle binanın kilitlenmiş olması nedeniyle kaçamadıkları ve bu nedenle yaşamlarını yitirdikleri kanısı yaygın.

Ölenleri anmak için Pazar akşamı Şanghay kentinde toplanan eylemcilerin ellerinde boş kağıtlar vardı.

Ülkenin başkenti Pekin'de, bir zamanlar Devlet Başkanı Şi Cinping'in de eğitim aldığı Tsinghua Üniversitesi'nin önündeki protestolarda da benzer şekilde eylemciler boş kağıtlarla katıldılar.

Eylemler sırasında çekilen bir videoda genç bir kadın, doğudaki Zhejiang eyaletine bağlı Vuzhen kasabasının sokaklarında bilekleri zincirlenmiş ve ağzı koli bandıyla bağlanmış bir şekilde yürürken görüntüleniyor.

Kadının elinde boş bir kağıt parçası var.

Boş kağıt kullanımı aslında 2020 Hong Kong eylemlerine dayanıyor.

O dönemde Hong Kong'un yeni ulusal güvenlik yasalarına karşı çıkan eylemciler, yetkililerin 2019'da başlayan kitlesel protesto hareketiyle ilgili sloganları yasaklamasının ardından eylemlere ellerinde bomboş kağıtlarla katılmıştı ve bu bir hareket haline gelmişti.

Bazıları bu hareketin yalnızca muhalefetin susturulmasına tepki olmadığını, aynı zamanda yetkililere bir meydan okuma olduğunu savunmuştu.

"Hiçbir şey söylemeyen bir pankart tuttuğum için beni tutuklayacak mısınız gerçekten?" sorusu sıkça tekrarlanmıştı.

Şanghay'daki protestolara katılan ve BBC'ye konuşan bir kadın, "Kağıtların üzerinde hiçbir şey yazmıyor ama hepimiz aslında ne yazdığını biliyoruz" diyor.