CAATSA yaptırımları gündemde: Trump’tan dikkat çeken 'Türkiye' ve 'Erdoğan' mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump’a, Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması sürecinde bir gecikme olup olmadığı soruldu.

Trump, Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında mesajlar verdi.

“TÜRKİYE’Yİ SEVİYORUM”

Türkiye’yi sevdiğini belirten Trump, Erdoğan ile düzenli olarak görüştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. Bildiğiniz gibi o benim dostumdur.”

Trump, daha önce de Erdoğan ile ilişkisini “özel” olarak nitelendirmiş; Temmuz 2026’daki Ankara görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişe kıyasla daha iyi durumda olduğunu söylemişti.

CAATSA YAPTIRIMLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Trump, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin süreçte gecikme olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Herhangi bir gecikme yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum ve onu her zaman mutlu edeceğim.”

S-400 VE CAATSA SÜRECİ GÜNDEMDE

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da 22 Eylül’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Washington ile yaşadığı anlaşmazlığın çözüleceğini söylemişti.

Barrack, konunun CAATSA dahil ABD mevzuatı ile S-400 sisteminin statüsü, mülkiyeti ve geleceğine ilişkin başlıkları içerdiğini belirtmişti.