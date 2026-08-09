Cambridge'de alaturka tuvalet tartışması gündem oldu: 'Para verip çömelmek istemiyorum'

İngiltere’de İşçi Partisi yönetimindeki Cambridge Şehir Meclisi, kent merkezindeki eski ve sık sık su baskınlarına maruz kalan umumi tuvaletin yerine yeni bir tesis inşa etti.

Yaklaşık 1 milyon sterline mal olan tuvaletlerin tasarımında, kentteki uluslararası ziyaretçilerin kullanım alışkanlıklarının dikkate alındığı belirtildi.

Silver Street üzerinde, Cambridge Üniversitesine bağlı Queens’ College’ın karşısında yer alan tesis, Cam Nehri’ne ve kentin önemli turistik noktalarından Matematik Köprüsü’ne yakın konumda bulunuyor.

Yeni yapı, 1980’lerden kalma ve sık sık sel baskınlarından etkilenen eski tuvaletin yerine hizmete açıldı.

1 STERLİNLİK ÜCRET TEPKİ ÇEKTİ

Yeni umumi tuvaletlerin kullanımı için 1 sterlin ücret belirlenmesi bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Eleştirilerin bir diğer konusu ise tesislerde çömelerek kullanılan alaturka tuvaletlerin tercih edilmesi oldu.

“PARA VERİP ÇÖMELMEK İSTEMİYORUM”

İngiliz basınına konuşan 60 yaşındaki Cambridge sakini Heather Boyd, 1 sterlin ödedikten sonra çömelerek kullanılan bir tuvaleti tercih etmeyeceğini söyledi.

Boyd, belediyenin yüksek maliyetli ve ücretli bir sistem yerine ücretsiz, standart tuvaletler inşa etmesinin daha doğru olacağını savundu.

BELEDİYE: ÜCRET BAKIM İÇİN

Eleştirilere yanıt veren Cambridge Belediye Başkanı Katie Thornburrow ise turistik bölgelerde umumi tuvaletlerin ücretli olmasının yaygın bir uygulama olduğunu belirtti.

Thornburrow, 1 sterlinlik ücretin tesisin temizlik ve bakım masraflarını karşılamak amacıyla alındığını söyledi. Belediye Başkanı, bu yöntemle tesisin sürdürülebilir şekilde işletilmesinin ve maliyetlerin yerel vergi mükelleflerine yansıtılmamasının hedeflendiğini ifade etti.

ALATURKA TUVALET TARTIŞMASI

Oturma yüzeyiyle temasın önüne geçmesi nedeniyle daha hijyenik kabul edilen alaturka tuvaletler, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan ve Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Fransa, İtalya ve Yunanistan'daki bazı umumi tuvaletlerde de benzer tuvalet modellerine rastlanıyor.

Cambridge’deki yeni tesis ise hem yaklaşık 1 milyon sterlinlik maliyeti hem de 1 sterlinlik kullanım ücreti ve tercih edilen tuvalet modeli nedeniyle kentte tartışma konusu oldu.