Cami saldırganı polis kılığında girmiş

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:39

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:39

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde 30 Ocak’ta polislerin bulunduğu camiye düzenlenen intihar saldırısı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Hayber Pakhtunkhwa Emniyet Müdürü Moazzam Jah Ansari yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini belirterek, teröristin caminin bulunduğu güvenli bölgeye polis kılığında girdiği ana kapıdan giriş yaptığını aktardı.

Olay yerinde teröristin kafasına ulaşıldığını aktaran Ansari, polis memurlarının saldırganın kendilerinden biri olduğunu düşündükleri için kontrol etmedikleri belirtilerek, "Bunun bir güvenlik açığı olduğunu kabul ediyorum. Adamlarım bunu durduramadı. Bu benim hatam" dedi.

Kamera görüntülerini kullanarak saldırıdan önce teröristin yaptığı motosiklet yolculuğunu takip ettiklerini açıklayan Ansari, bölgeye girdikten sonra bir polise caminin nerede olduğunu sorduğunu ifade etti.

Teröristin patlattığı bombanın 10-12 kilogramlık TNT olduğunu ve patlamanın etkisini arttırmak için bilya kullanıldığını aktaran Ansari, teröristin yalnız olmadığını ve arkasında büyük bir ağ olduğunu öne sürdü.

Peşaver’de camiye düzenlenen saldırıda, çoğu polis 100 kişi hayatını kaybetmiş, 221 kişi de yaralanmıştı.

SALDIRIDA PAKISTAN TALIBANI ÇELIŞKISI

Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) yetkilileri Sarbakaf Mohmand ve Omar Mukaram Khurasani yaptıkları açıklamada, saldırının nedeninin, geçtiğimiz sene Halid Horasani'nin ölümünün "intikamı" olduğunu iddia etmişlerdi.

Açıklamanın ardından TTP’nin Sözcüsü Muhammed Horasani ise daha sonra yaptığı açıklamada, "Peşaver olayıyla Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın hiçbir ilgisi olmadığını açıklığa kavuşturmayı gerekli görüyoruz. Kanunlarımıza ve genel anayasamıza göre cami, medrese, cenaze ve diğer kutsal mekanlarda yapılan her türlü eylem suçtur" dedi.

TTP, geçmişte camilere, okullara veya pazarlara yönelik bazı saldırıları üstlenmekten kaçınmış, hedeflerinin Pakistan halkı değil, güvenlik güçleri olduğu mesajını vermişti.

Aralıktan bu yana saldırılar arttı

Pakistan Talibanı geçtiğimiz sene kasım ayında Pakistan hükümeti ile olan ateşkesi sona erdirmişti. Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban ile aynı ideolojiyi paylaşan Pakistan Talibanı'nın ateşkesi sona erdirmesinden bu yana Pakistan polisine ve güvenlik personeline yönelik bir dizi saldırı düzenlendi.

Geçtiğimiz sene aralık ayında Pakistan Talibanı, Hayber-Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırı yakınından bulunan Bannu şehrinde Terörle Mücadele Dairesi’ne (CTD) bağlı karakola 18 Aralık’ta baskın düzenlemişti. Baskında, 33 saldırgan ve 2 güvenlik personeli hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.