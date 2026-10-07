Casusluk şüphesiyle tutuklanan Alman istihbarat şefinin İsrail istihbaratı ile derin bağları gündemde

Alman dış istihbarat servisi BND’nin eski Başkanı August Hanning’in 'casusluk' ve 'vatana ihanet' şüphesiyle tutuklanmasının ardından, deneyimli istihbaratçının İsrail’in eski güvenlik ve istihbarat yöneticileriyle geçmişe uzanan bağlantıları yeniden mercek altına alındı.

Associated Press’in (AP) aktardığına göre Alman Federal Başsavcılığı, Hanning’i “vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını elde etme, vatana ihanete teşebbüs ve istihbarat ajanlığı” şüphesiyle tutukladı. Savcılık, Hanning’in gizli BND bilgilerini kullanarak yabancı bir istihbarat servisi çalışanı için analiz hazırladığından şüphelenildiğini açıkladı.

Der Spiegel, Hanning’in Azerbaycan istihbaratından bir görevliyle temas halinde olduğunu öne sürdü. Alman makamları ise yabancı istihbarat servisinin hangi ülkeye ait olduğunu açıklamadı. Azerbaycan Medya ve Yayın Konseyi iddiaları reddederek haberleri 'dezenformasyon' olarak nitelendirdi.

YILLARA UZANAN İLİŞKİ

Hanning’in İsrail bağlantılarında en dikkat çekici isimlerinden biri de 1996-98 yılları arasında Mossad’ı yöneten Danny Yatom.

The Jerusalem Post’un 2021 tarihli haberine göre Yatom, Hanning’i iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki çalışmalardan çok önce tanıyordu. Yatom o dönem İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin’in askeri danışmanı, Hanning ise Almanya Başbakanı Helmut Kohl döneminde üst düzey bir güvenlik bürokratı olarak görev yapıyordu. İki eski istihbarat şefinin ilişkisi kamu görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam etti.

The Jerusalem Post'un haberine göre Hanning, 2021 yılında İsrail merkezli siber güvenlik şirketi World Health Energy Holdings’in (WHEN) danışma kuruluna katıldı. Şirketin başkanlığını ise eski Mossad Direktörü Danny Yatom yürütüyordu.

Yatom, Hanning’in şirkete katılmasının ardından yaptığı açıklamada eski BND başkanının istihbarat ve güvenlik alanındaki deneyiminin şirket için önemli olduğunu belirtmişti. Hanning de şirketin siber güvenlik teknolojileri üzerine çalışmasını gerekçe göstererek görevi kabul ettiğini açıklamıştı.

'ÇOCUK KAÇIRMA' OLAYI

Hanning’in İsrail bağlantılarının gündeme geldiği en dikkat çekici dosyalardan biri, Almanya’da uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği 'Christina Block çocuk kaçırma davası' oldu.

Christina Block, Almanya’daki Block House restoran zincirinin varisi ve eski eşiyle uzun süredir velayet anlaşmazlığı yaşayan bir iş insanı. Savcılığa göre Block, Danimarka’da babalarıyla yaşayan iki çocuğunun zorla Almanya’ya getirilmesi için bir ekip tuttu. Çocuklar, 2023’ü 2024’e bağlayan yılbaşı gecesi İsrailli bir güvenlik şirketinin çalışanları olduğu öne sürülen kişiler tarafından Danimarka’dan Almanya’ya kaçırıldı.

Eski BND Başkanı August Hanning’in adı ise tam da bu noktada, çocukların Almanya’ya getirilmesi için yürütülen operasyonla bağlantılı olarak dosyaya girdi.

MOSSAD VE ŞİN BET BAĞLANTISI

İsrail gazetesi Ynet’in Alman basını ve savcılık iddialarına dayandırdığı haberine göre Hanning, eski Şin Bet Başkanı Yaakov Peri ile temasa geçerek çocukların Danimarka’dan kaçırılması için İsrailli bir ekip oluşturulmasını istedi.

Bununla da kalmadı; Block dosyasına daha sonra eski Mossad Başkanı Danny Yatom’un adı da karıştı.

Ynet’in Eylül 2025 tarihli haberine göre, çocukların babası Stephan Hensel, mahkemedeki ifadesinde Hanning’in operasyon için Yatom’u da devreye soktuğunu öne sürdü. Yatom, iddiaları reddetti ve “Bu davayla hiçbir bağlantım yok” dedi.

Block davası, bu aşamadan sonra Hanning açısından çok daha derin bir soruşturmanın kapılarını araladı.

Alman kamu yayıncısı Tagesschau’ya göre, soruşturma kapsamında Eylül 2025’te Hanning'in evinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen materyallerin incelenmesinin ardından dosya Federal Başsavcılığa gönderildi.

Böylece çocuk kaçırma soruşturması kapsamında başlayan süreç, Hanning hakkında bugün yürütülen casusluk soruşturmasına uzanan zincirin başlangıç noktalarından biri haline geldi.

ALTINDAN 'CASUSULUK' SKANDALI ÇIKTI

Tagesschau'ya göre, Eylül 2025’te Hanning’in evinde yapılan aramada elde edilen materyaller, daha sonra ayrı bir casusluk soruşturmasının açılmasına yol açtı. Tagesschau, Hanning’in elinde bulunmaması gereken yaklaşık 2 bin dijital BND belgesinin tespit edildiğini bildirdi.

Federal savcılığa göre, Hanning’in eski çalışma arkadaşı Manfred D., 2010’dan itibaren para karşılığında Hanning’e gizli istihbarat bilgileri sağlamaya başladı. Savcılık, yıllar içinde yaklaşık 2 bin belgenin aktarıldığından şüpheleniyor. Belgelerin önemli bir bölümünün yalnızca BND içinde kullanılabilecek gizli bilgiler içerdiği belirtiliyor.

Reuters’ın aktardığına göre belgeler arasında İran'ın nükleer programı, Rus ordusu ve Almanya'nın müttefik istihbarat servislerinden gelen hassas bilgiler de bulunuyordu.

Savcılık, Hanning’in bunlardan bazılarını yabancı bir istihbarat görevlisi için hazırladığı analizde kullandığından ve başka bir yabancı servis temsilcisiyle yıllarca siyasi bilgi paylaştığından şüpheleniyor.

Federal Başsavcılık, Hanning’in bilgi sağladığından şüphelenilen yabancı servislerin tamamının kimliğini henüz kamuoyuna açıklamadı.

Fakat tüm bu verilerden hareketle, İsrail istihbarat servisleri başlıca şüpheliler arasında yer alıyor.