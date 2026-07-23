Çekya’da askeri helikopter düştü: Bir asker yaşamını yitirdi

Çekya’nın doğusunda bir askeri helikopterin düşmesi sonucu helikopterde bulunan beş askerden biri hayatını kaybetti, dört asker yaralandı. Kazanın ardından ordudaki tüm H-1 tipi helikopterlerin uçuşları soruşturma tamamlanana kadar durduruldu.

Çekya ordusundan yapılan açıklamaya göre kaza, perşembe günü başkent Prag’ın yaklaşık 180 kilometre güneydoğusunda bulunan Namest nad Oslavou askeri üssünde meydana geldi.

UH-1Y Venom tipi askeri helikopter, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Kazada helikopterde bulunan askerlerden biri yaşamını yitirirken, diğer dört asker yaralandı.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Jihlava Bölgesi Acil Kurtarma Servisi Sözcüsü Petr Janacek, orta derecede yaralanan üç kişinin Brno’daki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Hafif yaralanan bir kişinin ise Jihlava’daki hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın ardından dumandan etkilenen üç kişi de Trebic kentinde tedavi altına alındı.

Çekya ordusu, önceliklerinin yaralı askerlere ve ailelerine gerekli desteğin sağlanması olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden askerin ailesiyle de iletişim kurulduğu ve gerekli yardımın sunulduğu bildirildi.

Çekya televizyonunda yayımlanan görüntülerde, askeri üssün çevresinde itfaiye araçlarının bulunduğu ve helikopter gövdesinin ters dönmüş halde olduğu görüldü.

Kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

H-1 HELİKOPTERLERİNİN UÇUŞLARI DURDURULDU

Çekya ordusu, kazaya karışan helikopterin ABD merkezli Bell Textron tarafından üretilen UH-1Y Venom modeli olduğunu açıkladı.

Çok amaçlı askeri helikopterde, General Electric üretimi iki T700-GE-401C motor bulunuyor.

Kazanın ardından ordunun envanterindeki tüm H-1 tipi helikopterlerin faaliyetleri, yürütülecek soruşturma tamamlanana kadar askıya alındı.