Çekya’da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Çekya’da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamamasının ardından seçimler ikinci tura kaldı.
Çekya'da iki gün süren ve halkın yüzde 68’inin katıldığı devlet başkanlığı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Devlet başkanı olmak için yarışan sekiz adaydan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamaması üzerine seçimler 27-28 Ocak tarihlerinde yapılacak ikinci tura kaldı.
Sandıkların yüzde 99,60’ı açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 35,35’ini alan eski Genel Kurmay BaşkanıAndrej Babisile oyların yüzde 35,04’ünü alan eski Başbakan Andrej Babis, iki hafta sonra yapılacak olan ikinci turda devlet başkanlığı için yarışacak.
İlk turda birinci sırada yer alan Petr Pavel ilk turun ardından yaptığı açıklamada, "Halkımızın desteği için teşekkür ederim. Henüz devre arasındayız. Ülkemizde haysiyet, barış ve düzen için mücadele edeceğiz. Sizlere güveniyorum" dedi.
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