Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişi dünya basınında: Reuters, AP ve The Guardian ne yazdı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişi, uluslararası haber ajansları ve gazetelerin gündemine taşındı.

Dünya basını, gelişmeyi Türkiye’de muhalefet belediyelerine yönelik adli süreçler ve siyasi tartışmalar çerçevesinde değerlendirdi.

Haberlerde, İzmir’in uzun yıllardır muhalefetin güçlü olduğu kentlerden biri olduğu vurgulanırken, AKP’nin büyükşehir belediye başkanlığını seçimle kazanamadığı hatırlatıldı.

REUTERS: “LAİK MUHALEFETİN KALESİ”

İngiltere merkezli Reuters, gelişmeyi “Türkiye'nin laik muhalefetinin kalesi İzmir'in Belediye Başkanı, Erdoğan'ın partisine katıldı” başlığıyla duyurdu.

İzmir’i Türkiye’nin üçüncü büyük kenti ve laik muhalefetin kalesi olarak nitelendiren ajans, Tugay’ın parti değiştirmesinin muhalefete yönelik soruşturma ve tutuklamaların sürdüğü dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Reuters, 2024 yerel seçimlerinde AKP’nin önemli bir yenilgi yaşamasının ardından muhalefet belediyelerine yönelik çok sayıda soruşturma başlatıldığını yazdı.

Haberde, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutuklu olduğu hatırlatıldı.

Ajans ayrıca Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, Tugay’ın parti değiştirmesinde “şantaj ve hapis tehdidi” kullanıldığı yönündeki suçlamalarına yer verdi.

THE GUARDIAN: “SİYASİ BASKI ORTAMINDA ERDOĞAN’IN PARTİSİNE GEÇTİ”

İngiliz The Guardian gazetesi ise haberini “Muhalefetin kalesindeki belediye başkanı siyasi baskı ortamında Erdoğan'ın partisine geçti” başlığıyla yayımladı.

Gazete, Türkiye’de muhalefetin giderek yoğunlaşan bir baskıyla karşı karşıya olduğunu yazdı. Haberde, gözaltı ve davaların siyasi amaç taşıdığı yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

The Guardian ayrıca Tugay’ın AKP’ye katıldığı törenden görüntülerin İzmir’de tepkiyle karşılandığını aktardı.

AP: “2024’TEN BU YANA YÜZLERCE CHP’Lİ TUTUKLANDI”

ABD merkezli Associated Press (AP), İzmir’in uzun yıllardır muhalefetin kalesi olarak görüldüğünü belirterek, Tugay’ın parti değiştirmesiyle AKP’nin kentte ilk kez büyükşehir belediye başkanlığını elde ettiğini yazdı.

AP, CHP’nin 2024 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul dahil büyük kentlerde gücünü artırmasının ardından parti yönetimindeki belediyelerin peş peşe ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Ajans, bu süreçte yüzlerce CHP’linin tutuklandığını belirtirken, İzmir’de Tugay’ın istifasını isteyen protestolar düzenlendiğini ve polisin kent merkezinde barikat kurduğunu bildirdi.

EURONEWS: “AKP İÇİN SEMBOLİK KAZANIM”

Euronews ise Tugay’ın AKP’ye katılmasını iktidar partisi açısından “sembolik bir kazanım” olarak değerlendirdi.

Haberde, Tugay’ın 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak AKP’li Hamza Dağ’ı yaklaşık 314 bin oy farkla geride bıraktığı hatırlatıldı.

Euronews, Tugay’ın parti değiştirmesiyle İzmir’deki 27 yıllık merkez sol yönetimin sona erdiğini belirtirken, AKP’nin büyükşehir belediye başkanlığını elde etmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu sağlayamadığını vurguladı.

Haberde Özgür Özel’in AKP’nin İzmir’i sandıkta hiçbir zaman kazanamadığı yönündeki açıklamalarına da yer verildi.

DÜNYA BASININDA ORTAK VURGU: "SANDIKTA KAZANILAMAYAN BELEDİYE"

Uluslararası basının haberlerinde, Tugay’ın parti değiştirmesinin yalnızca yerel bir siyasi gelişme olmadığı, Türkiye’de iktidar ile muhalefet arasındaki gerilimin bir parçası olarak değerlendirildiği görüldü.

Reuters ve AP, muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmaları öne çıkarırken The Guardian siyasi baskı iddialarına, Euronews ise AKP’nin belediye meclisindeki çoğunluğu elde edememesine dikkat çekti.