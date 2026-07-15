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CENTCOM duyurdu: ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası

CENTCOM duyurdu: ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası

15.07.2026 14:13:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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CENTCOM duyurdu: ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası

ABD ordusu, İran’a yönelik yeni gündüz saldırılarının başladığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, operasyonların İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığını öne sürdüğü askeri kapasiteyi zayıflatmayı amaçladığını bildirdi.
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ABD ordusu, İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırıların Washington saatiyle 06.00’da, Türkiye saatiyle 13.00’te başladığı belirtildi.

CENTCOM, operasyonların İran güçlerinin Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullandığını öne sürdüğü askeri kapasiteyi daha da zayıflatmak amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

ABD’nin saldırıları, İran’a yönelik deniz ablukasının yeniden uygulamaya konulmasının ardından bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde başladı.

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