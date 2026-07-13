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CENTCOM duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka yarın TSİ 23.00'te başlayacak

CENTCOM duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka yarın TSİ 23.00'te başlayacak

13.07.2026 21:31:00
Güncellenme:
İHA
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CENTCOM duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka yarın TSİ 23.00'te başlayacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’na yönelik ablukanın yarın TSİ 23.00’da başlayacağını duyurdu.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yarın Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacağını açıkladı.

 

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