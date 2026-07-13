CENTCOM duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka yarın TSİ 23.00'te başlayacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yarın Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacağını açıkladı.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yarın Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacağını açıkladı.