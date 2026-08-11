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CENTCOM: 'İran ablukasını ihlal etmeye çalışan ticari gemiyi füzelerle durdurduk'

CENTCOM: 'İran ablukasını ihlal etmeye çalışan ticari gemiyi füzelerle durdurduk'

11.08.2026 23:15:00
Güncellenme:
ANKA
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CENTCOM: 'İran ablukasını ihlal etmeye çalışan ticari gemiyi füzelerle durdurduk'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a doğru ilerleyen Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Saldırıda geminin dümen sisteminin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran’a doğru ilerleyerek ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığını belirterek, geminin dümen sisteminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Vela Nova'nın İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılarına rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi.

Açıklamaya göre ABD Donanmasına ait MH-60 helikopteri, geminin makine dairesine iki Hellfire füzesi ateşledi. Saldırının ardından geminin İran’a doğru seyrinin durduğu bildirildi.

CENTCOM, 11 Ağustos itibarıyla ABD’nin İran’a yönelik ablukasını aşmaya çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin etkisiz hale getirildiğini ve 2 gemiye çıkıldığını açıkladı.

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