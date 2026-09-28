Cep telefonu hırsızlığı ile suçlanan Macaristan Başbakanı Magyar’ın dokunulmazlığı kaldırıldı

Macaristan Parlamentosu 28 Eylül Pazartesi günü Başbakan Peter Magyar’ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki savcılık talebini kabul etti. Karar parlamentoda 139 milletvekilinin oyuyla, karşı oy veya çekimser oy olmadan kabul edildi.

Magyar da daha önce dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş ve kendisini aklamak amacıyla soruşturmayla iş birliği yapacağını açıklamıştı. Başbakan, hakkındaki dosyayı 'saçmalık' olarak nitelendirirken siyasi rakiplerinin kendisini hedef almaya çalıştığını savundu.

Savcılık talebinin geçen hafta parlamentoya iletildiği bağımsız haber kaynaklarınca da doğrulanmıştı.

2024'TEKİ GECE KULÜBÜ OLAYI

Soruşturma, Haziran 2024’te Budapeşte’deki bir gece kulübünde yaşanan olaya dayanıyor.

Savcılığın iddiasına göre, Magyar kendisini cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin telefonunu elinden aldı, cebine koydu ve yaşanan tartışmanın ardından cihazı Tuna Nehri’ne attı.

Avrupa Parlamentosu belgelerine göre polis dalgıçları, 150 bin forint (yaklaşık 22,5 bin TL) değerindeki telefonu daha sonra nehirden çıkardı ve cihaz çalışır durumda sahibine teslim edildi.

Magyar olay sırasında Avrupa Parlamentosu üyesiydi. Avrupa Parlamentosu daha sonra dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki talebi kabul etmemişti. Magyar’ın Avrupa Parlamentosu üyeliğinin sona ermesinin ve Macaristan’daki parlamento seçimlerinin ardından başbakanlığa gelmesinin ardından dosya yeniden gündeme taşındı.

Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla birlikte Magyar’ın şüpheli sıfatıyla sorgulanması ve gerekli görülmesi halinde hakkında dava açılmasının önü açıldı.

Magyar ise savcıların kendi dosyasını selefi Viktor Orban döneminde görev yapan iki eski bakana yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla aynı çerçevede göstermeye çalıştığını savundu.

Magyar, yaşananları daha önce de başarısız olduğunu söylediği bir 'siyasi karakter suikastı girişimi' olarak tanımladı.

Başbakan geçen hafta ayrıca, kamu davasına konu suçlarda milletvekili dokunulmazlığının tamamen kaldırılmasını öngören bir değişiklik önereceğini açıklamıştı.

DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILDI

Basından derlenen bilgilere göre, parlamentonun aynı oturumunda eski Kültür Bakanı Balazs Hanko ile eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklos Sesztak’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması da kabul edildi.

Hanko hakkında kamu kaynaklarından 40 milyon avroyu aşan miktarda usulsüz kullanım iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü, Sesztak’ın ise 2014-2018 yılları arasında Ulusal Kalkınma Bakanı olduğu dönemde milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı şüphesiyle soruşturulduğu aktarıldı.

UYUŞTURUCU VE ŞİDDETLE ANILMIŞTI

Magyar’ın özel yaşamına ilişkin tartışmalar daha önce de gündeme geldi. Eski eşi ve eski Adalet Bakanı Judit Varga, Mart 2024’te Magyar’ın yayımladığı gizli ses kaydının ardından eski eşini evlilikleri sırasında aile içi şiddet ve psikolojik baskı uygulamakla suçladı.

Associated Press ve Euronews’un aktardığına göre Varga, kayıttaki bazı ifadeleri korku ve baskı altında söylediğini savundu; Temmuz 2025’te de şiddet ve şantaj iddialarını yineledi. Magyar ise bu suçlamaları başından beri reddetti ve iddiaların siyasi amaçlarla kullanıldığını öne sürdü.

Magyar, Şubat 2026’da uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialarla da karşı karşıya kaldı. Euronews, Magyar’ın eski kız arkadaşıyla gizlice kaydedildiğini söylediği bir görüntü etrafında ortaya çıkan uyuşturucu suçlamalarını açıkça reddettiğini bildirdi.

Bloomberg’e göre Magyar, 2024’te bulunduğu dairede yasa dışı maddeler bulunmuş olabileceğini kabul ederken, “hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını” söyledi. Her iki haber de bugüne dek iddia düzeyinde kaldı.