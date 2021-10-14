Çernobil faciasında santralin müdürü olan Viktor Bryuhanov yaşamını yitirdi
Çernobil Nükleer Santrali faciasının yaşandığı dönemde santral müdürü olan Viktor Bryuhanov, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Santralin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Bryuhanov'un ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dilendi.
Açıklamada, Bryuhanov'un 85 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi.
1970-1986 döneminde santralin müdürlüğü görevini yapan Bryuhanov, facia sonrasında işten çıkarılmıştı. Bryuhanov, dönemin Sovyet yetkililerince 10 yıl hapisle cezalandırmış, cezasının yarısını çektikten sonra serbest bırakılmıştı.
ÇERNOBİL FACİASI
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.
Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ ile Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması
- Merkez Bankası’nda gece yarısı operasyonu
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- Camideki Çantanın Sahibinden İlginç Mesaj
- SADAT’çıların harp okullarında ne işi var?
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- MEB'den ders kitapları kararı
- 'Dolar tutulamayacak'
- Norveç'te oklu yaylı saldırı
- Eski TÜGVA yöneticisi savcılara seslendi