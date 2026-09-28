Ceuta’daki göçmen krizi istifa getirdi: İspanyol yetkili görevini bıraktı

İspanya hükümetinin Ceuta’daki en üst düzey temsilcisi Miguel Ángel Pérez Triano, pazartesi günü görevinden istifa etti.

Pérez Triano, kararının kişisel nedenlere dayandığını belirtirken, temmuz sonunda yaşanan büyük göçmen akınının ardından kendisi ve ailesinin yoğun baskı altında kaldığını söyledi.

Kriz, temmuz ayının sonunda Fas’tan Ceuta’ya 72 binden fazla göçmenin ulaşmasıyla başladı.

Kısa sürede binlerce kişinin sınırı geçmesi, kentteki kabul merkezlerinin kapasitesini aşarken İspanya’nın göç politikası ve sınır güvenliği yeniden tartışmaya açıldı. Ceuta, Avrupa Birliği’nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri konumunda.

Göçmenlerin önemli bir bölümü daha sonra bölgeden ayrılırken, binlerce kişi Ceuta’da kalmaya devam etti.

Pérez Triano, kriz sonrasında kendisine yönelik eleştiri, hakaret ve tehditlerin arttığını belirtti.

Görev yaptığı binanın önüne cenaze çelengi bırakıldığını da açıklayan İspanyol yetkili, “Ailem benim daha fazla görevde kalmamı hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Pérez Triano, kriz sırasında alınan kararları savunarak Ceuta’daki hükümet temsilciliğinin sınır ve güvenlik güçleri üzerinde doğrudan operasyonel yetkisinin bulunmadığını söyledi.

İSTİHBARAT UYARILARI TARTIŞMA YARATTI

İspanyol hükümeti, göçmenlerin sınırı geçmeye hazırlandığına ilişkin bazı uyarıların alındığını kabul etmiş ancak bu uyarıların böylesine büyük çaplı bir hareketliliğe işaret etmediğini savunmuştu.

Kriz öncesinde İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi’nin (CNI) sosyal medya üzerinden örgütlenen olası geçişlere ilişkin uyarıda bulunduğunun ortaya çıkması ise tartışmaları büyüttü. Pérez Triano’nun eski özel kalem müdürü Gonzalo Sanz da kendisine ulaşan istihbarat bilgisini üstlerine aktardığını savunarak daha önce istifa etmişti.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Ceuta’daki gelişmelerle ilgili soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında, Pérez Triano’nun eski özel kalem müdürünün de bu hafta ifade vermesi bekleniyor.

İspanya Bölgesel Politika Bakanı Ángel Víctor Torres, pazartesi günü yaptığı açıklamada Ceuta’daki kabul merkezlerinin dışında hâlâ yaklaşık 3 bin 500 göçmenin bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.