Ceuta nerede? Ceuta hangi kıtada? Ceuta İspanya'ya mı bağlı?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın toprağı olan Ceuta'ya binlerce kişinin girmeye çalıştığı bildirildi. Peki, Ceuta nerede? Ceuta hangi kıtada?

CEUTA NEREDE?

Ceuta, Kuzey Afrika kıyısında yer alan, İspanya'ya bağlı özerk bir şehirdir. Fas ile sınır komşusu olan şehir Akdeniz ve Atlantik Okyanusu arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin özel bölgelerinden biridir.

CEUTA'NIN TARİHİ

Atlantik Okyanusu ile Akdeniz arasındaki erişimi kontrol eden Cebelitarık Boğazı, önemli bir askeri ve ticari geçiş noktasıdır. Fenikeliler, Almina Yarımadası'nı Afrika anakarasına bağlayan son derece dar kıstak sayesinde Ceuta'nın savunulabilir bir konumda olduğunu fark etmiş ve MÖ 1. binyılın başlarında burada bir karakol kurmuşlardır.

1 Ocak 1668'de Portekiz Kralı Afonso VI , Ceuta'nın İspanya'ya olan resmi bağlılığını tanıdı ve Lizbon Antlaşması ile Ceuta'yı İspanya Kralı Carlos II'ye devretti. Napolyon Savaşları (1803–1815) sırasında İspanya, Britanya'nın Ceuta'yı işgal etmesine izin verdi. İşgal 1810'da başladı ve savaşların sonunda Ceuta geri verildi. Temmuz 1936'da General Francisco Franco, İspanyol Afrika Ordusu'nun komutasını devraldı ve İspanyol cumhuriyetçi hükümetine karşı isyan etti; askeri ayaklanması 1936-1939 İspanyol İç Savaşı'na yol açtı. Franco, Almanya ve İtalya tarafından sağlanan nakliye uçaklarını kullanarak bir hava köprüsüyle birliklerini anakara İspanya'ya taşıdı . Ceuta, ayaklanmanın ilk savaş alanlarından biri oldu: General Franco'nun isyancı milliyetçi güçleri Ceuta'yı ele geçirirken, aynı zamanda şehir resmi cumhuriyetçi hükümetin hava ve deniz kuvvetlerinin ateşi altında kaldı.

CEUTA'NIN DEMOGRAFİK YAPISI

Ceuta'nın 2024 yılı itibariyle nüfusu 83.299'du. Konumu nedeniyle Ceuta, karma bir etnik ve dini nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. İki ana dini grup Hristiyanlar ve Müslümanlardır. 2006 yılı itibariyle nüfusun yaklaşık %50'si Hristiyan ve yaklaşık %48'i Müslümandı.

GÖÇMENLERİN SINIRI CEUTA

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre göçmenler, Ceuta kentine yakınında bulunan Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket etti.

Sınırı yüzerek geçmeye çalışan 800'den fazla kişinin, Fas ve İspanya'nın devriye botlarıyla engellendiği aktarıldı.

İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisinin denizden 300'den fazla kişiyi kurtardığı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Ayrıca İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle 117 kişinin sudan kurtarıldığı bildirildi.

Fas da İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi.

Özerk Ceuta kentinin başkanı olan Juan Jesus Vivas bölgedeki durumu bir "insani kriz" olarak niteledi.

Vivas, sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete, ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.