Cezayir'den Suriye çıkışı: Arap Birliği'nde olmaması ortak çalışmalarımıza zarar veriyor

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:47

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Arap Birliği'yle ilişkilerinin ele alındığı" aktarıldı.

Ramtan Lamamra, "Mikdad, ülkesinin Arap Birliği üyeliği konusunun Kasım ayındaki zirvede önerilmemesini tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Lamamra, Suriye hükümetinin "bölgesel ve uluslararası düzeydeki zorlu şartlarda Arap ülkelerinin birliğini dikkate alarak bu tutumu sergilediğini" iddia etti.

Lamamra ayrıca, Arap Birliği Zirvesi'nin 1-2 Kasım'da Cezayir’de düzenleneceğini belirterek, "Suriye'nin Arap Birliğinde olmaması ortak Arap çalışmasına zarar vermektedir. Arap yönetiminde Suriye de olmalı" demişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.