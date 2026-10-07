CIA’de milyonlarca dolarlık vurgun skandalı: Üst düzey yönetici suçunu kabul etti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) üst düzey görev yapan David J. Rush, yaklaşık 194 milyon dolarlık kamu kaynağını sahte gizli programlar üzerinden kişisel çıkarları için kullandığını kabul etti.

Rush’ın evinde 298 külçe altın, milyonlarca dolar nakit ve lüks saatler ele geçirildi.

Virginia’da federal mahkemeye çıkan 49 yaşındaki Rush, elektronik dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.

Savcılığa göre Rush, CIA’daki konumunu ve çok gizli güvenlik yetkisini kullanarak gerçekte var olmayan gizli devlet programları oluşturdu ve bu programlar üzerinden milyonlarca dolarlık kamu kaynağının aktarılmasını sağladı.

ABD Adalet Bakanlığına göre Rush’ın planı sonucunda federal hükümet yaklaşık 193 milyon 590 bin dolar zarara uğradı.

Rush’ın yaklaşık 145 milyon dolarlık banka transferini yönlendirdiği, bu paraların Florida’da lüks gayrimenkuller, pahalı saatler ve araçların satın alınmasında kullanıldığı belirtildi.

EVİNDEN 298 KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

FBI’ın 19 Mayıs’ta Rush’ın Virginia’daki evinde yaptığı aramada 298 külçe altın, yaklaşık 2,1 milyon dolar nakit, 104 bin 795 Euro ve çok sayıda lüks saat bulundu.

Altınların ABD hükümetine maliyetinin yaklaşık 46 milyon dolar olduğu açıklandı. Rush, suçunu kabul ettiği anlaşma kapsamında külçe altınları, nakit paraları, hileli yollarla elde edilen gayrimenkulleri, 30 lüks saati ve iki BMW Alpina otomobili devlete bırakmayı kabul etti.

Mahkeme belgelerine göre Rush, kamu kaynaklarına ulaşabilmek için gerçekte var olmayan bir “Özel Erişim Programı” oluşturdu.

Gizlilik derecesi yüksek faaliyetler yürütüldüğü izlenimi veren Rush’ın, bu gerekçeyle milyonlarca dolarlık harcamaları onaylattığı ve kamu kaynaklarını kişisel servete dönüştürdüğü belirtildi.

GİZLİ KAYNAĞIN KİMLİĞİNİ YABANCI YETKİLİYLE PAYLAŞTI

Rush’ın yalnızca mali usulsüzlüklerle sınırlı kalmadığı, ABD hükümeti adına çalışan gizli bir kaynağın kimliğine ilişkin hassas bilgileri de yetkisiz bir yabancı yetkiliyle paylaştığı bildirildi.

Savcılık, söz konusu paylaşımın ulusal güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Rush’ın CIA’da üst düzey görevlere yükselmeden önce eğitim ve askerlik geçmişi hakkında da gerçeğe aykırı bilgiler verdiği ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre Rush, Clemson Üniversitesinden matematik ve bilgi sistemleri alanında lisans, Rensselaer Polytechnic Institute’dan elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi bulunduğunu öne sürdü. Ancak her iki kurum da Rush’ın bu okullarda eğitim aldığına ilişkin kayıt bulunmadığını bildirdi.

Rush ayrıca ABD Donanmasında test pilotluğu sertifikalarına sahip olduğunu iddia etti. Yetkililere göre 1997’de donanmaya katılan Rush hiçbir zaman pilot olarak görev yapmadı.

CIA İÇ SORUŞTURMA BAŞLATTI

CIA’nın para hareketlerindeki usulsüzlükleri fark etmesinin ardından kurum içinde soruşturma başlatıldığı ve dosyanın FBI’a gönderildiği açıklandı.

CIA Direktörü John Ratcliffe, Rush’ın konumunu kötüye kullandığını ve kamu güvenine ihanet ettiğini belirterek hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Rush’ın cezasının 28 Ocak 2027’de açıklanması bekleniyor. Elektronik dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.