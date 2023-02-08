Çin, arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:11

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:11

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, deprem nedeniyle Çin'den Türkiye'ye yardıma gelen arama kurtarma ekibine ilişkin bilgi verdi.

Başkonsolosluk, "2 gruptan oluşan toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibinin Adana Havalimanı'na ulaştığını" bildirdi.

Başkonsolosluk, ekibin, "zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacağını" aktardı.

Başkonsolosluk ayrıca, "50 kişilik bir arama kurtarma ekibinin daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya geleceğini" duyurdu.

Çin'den gelen 2 grup toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibi, Adana Havalimanı'na ulaştı. Ekip zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacak.

Bunun yanısıra, 50 kişilik bir arama kurtarma ekibi daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya ulaşacak. pic.twitter.com/jCd8UBzTnd — Çin Başkonsolosluğu Sözcüsü/?????????????? (@chinaconsulist) February 8, 2023

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), dün Türkiye'ye yapılacak acil yardımın ilk partisinin 40 milyon yuan (yaklaşık 5,9 milyon dolar) içereceğini belirterek, depremden etkilenen bölgelere kurtarma ve sağlık ekipleri göndermenin yanı sıra mağdurlara destek için maddi yardım da sağlanacağını bildirdi.