Çin, arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ardından 2 gruptan oluşan toplam 90 kişilik Çinli arama kurtarma ekibinin Adana Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:11
Çin, arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu
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Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, deprem nedeniyle Çin'den Türkiye'ye yardıma gelen arama kurtarma ekibine ilişkin bilgi verdi.

Başkonsolosluk, "2 gruptan oluşan toplam 90 kişilik arama kurtarma ekibinin Adana Havalimanı'na ulaştığını" bildirdi. 

Başkonsolosluk, ekibin, "zaman kaybetmeden afet bölgelerine giderek kurtarma çalışmalarına başlayacağını" aktardı.

Başkonsolosluk ayrıca, "50 kişilik bir arama kurtarma ekibinin daha bugün öğlen Çin'den Adana'ya geleceğini" duyurdu.

 

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), dün Türkiye'ye yapılacak acil yardımın ilk partisinin 40 milyon yuan (yaklaşık 5,9 milyon dolar) içereceğini belirterek, depremden etkilenen bölgelere kurtarma ve sağlık ekipleri göndermenin yanı sıra mağdurlara destek için maddi yardım da sağlanacağını bildirdi.


Çin deprem kahramanmaraş

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