Çin askeri sözcüsü: ABD Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarına açıklama getirmeli
Çinli bir askeri sözcü dün ABD'den Ukrayna'daki biyolojik araştırma laboratuvarlarında yürüttüğü biyolojik silahlarla ilgili araştırmalarına bir açıklama getirmesini istedi.
Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, Ukrayna'da ABD'ye ait biyolojik araştırma laboratuvarları hakkındaki haberlere önem verdiğini belirterek biyolojik silahların kitle imha silahları olduğunu ve biyolojik askeri faaliyetler hakkındaki her türlü bilginin uluslararası toplumun yakın ilgisini hak ettiğini söyleyerek ABD'den konuyla ilgili açıklama talebinde bulundu.
Açık kaynakalara göre, Ukrayna'da ABD Savunma Bakanlığı'nın emri altında faaliyet gösteren onlarca biyolojik araştırma laboratuvarı mevcuttu. Wu, şeffaflığın olmayışı ve başka hususların yanı sıra yadsınamaz güvenlik risklerinin de bu laboratuvarların geniş endişe uyandırmasının altında yatan önemli sebepler olduğunun altını çizdi.
Wu, ABD tarafının açık, şeffaf ve sorumlu bir tavır takınarak ABD içindeki ve dışındaki biyolojik askeri faaliyetleri hakkında tam bir hesap vermeye ve kendisini çok taraflı doğrulamaya tabi tutmaya çağrıldığını kaydetti
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